София Ротару с нежностью поздравила единственного сына с важным праздником

Сегодня Руслан Евдокименко празднует особую дату.
Украинская певица София Михайловна Ротару трогательно поздравила своего единственного сына Руслана Евдокименко с важным праздником.
Сегодня мужчина со своей супругой Светланой отмечают никелевую свадьбу - 28 лет в браке.
На своей странице в Instagram выложила фото пары, под которым оставила лаконичное но очень душевное поздравление: "От души поздравляю с Днём рождения семьи! Светлана и Руслан будьте счастливы! ❤️"
К поздравлениям Ротару присоединились и поклонники артистки - они пожелали семейной паре долгих совместных лет жизни в любви и счастье.
В браке со Светланой Руслан Евдокимов подарил Софии Михайловне двоих внуков - музыканта Анатолия и модель Софию.
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Ранее украинская певица Екатерина Бужинская обнажила сочную грудь в сверкающих серебром одеждах.
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