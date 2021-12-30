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София Ротару с нежностью поздравила единственного сына с важным праздником

30 декабря 2021, 17:29
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Сегодня Руслан Евдокименко празднует особую дату.

София Ротару с единственным сыном Русланом Евдокименко / instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Михайловна Ротару трогательно поздравила своего единственного сына Руслана Евдокименко с важным праздником.

Сегодня мужчина со своей супругой Светланой отмечают никелевую свадьбу - 28 лет в браке.

На своей странице в Instagram выложила фото пары, под которым оставила лаконичное но очень душевное поздравление: "От души поздравляю с Днём рождения семьи! Светлана и Руслан будьте счастливы! ❤️"

К поздравлениям Ротару присоединились и поклонники артистки - они пожелали семейной паре долгих совместных лет жизни в любви и счастье.

В браке со Светланой Руслан Евдокимов подарил Софии Михайловне двоих внуков - музыканта Анатолия и модель Софию.

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Оуслан Евдокименко с супругой Светланой / instagram.com/sofiarotaru.official

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Ранее украинская певица Екатерина Бужинская обнажила сочную грудь в сверкающих серебром одеждах.

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