Внучка Софии Ротару тоскует по родным в Украине - она поделилась редким семейным фото

Внучка Софии Ротару тоскует по родным в Украине / скриншот, instagram.com/iamsofiaeve/

20-летняя Соня Евдокименко, которая долгое время живет и учится в Нью-Йорке, тоскует о семье. Сейчас ее родные находятся в Украине.

Внучка Софии Ротару опубликовала в Instagram семейное фото. На снимке Соня изображена вместе с мамой, папой, братом, а также двумя бабушками. Вероятно, снимок был сделан еще на Новый год, которое семья праздновала вместе.

"Я скучаю по ним и надеюсь, что скоро обниму их", - говорится в подписи к фото.

Ранее внучка Софии Ротару, модель и блогерка София Евдокименко призвала интернациональное сообщество оказывать любую посильную помощь Украине.

Читайте также"Cумно, сумно аж за край": Ротару отреагировала на войну России против УкраиныТакже сообщалось, что на границе с Молдовой, возле города Могилев-Подольский задержали восемь украинцев призывного возраста, среди которых оказались Руслан и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару. - отец и брат Софии Евдокименко. За незаконное пересечение границы во время военного положения им может грозить до 5 лет тюрьмы.

Читайте также: