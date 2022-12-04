Поп-певица Мадонна в колготах в сеточку, в корсете и с плеткой в руках посетила выставку, посвященную 30-летию своей фотокниги "Секс".
Легендарная американская поп-певица Мадонна (настоящее имя –Луиза Чикконе) в очередной раз устроила откровенную выходку. Все произошло на 30-летии легендарной книги с ее фотографией "Секс" и вечеринке по поводу ее переиздания, говорится в Instagram.
64-летняя певица в который уже раз ошеломила публику своим дерзким образом − на ярмарке современного искусства Miami Art Basel.
В объективах фотографов скандальная поп-певица предстала в таком луке − в черных туфлях-лодочках, колготах в мелкую сетку, корсете и смокинге. Образ Мадонна дополнила бриллиантовыми нашлепками на зубах, серьгами-кольцами и прической из косичек-"бубликов".
Для пущего эпатажа Мадонна держала в руках и поигрывала массивной кожаной плеткой.
Напомним, ранее американская певица барбадосского происхождения Рианна побаловала поклонников горячими фото в корсете и коже. Артистка принимала манящие позы, чтобы привлечь внимание.
Также внучка Софии Ротару, модель и блогерка Соня Евдокименко, превратила улицы Нью-Йорка в собственный подиум, который покорила своими бесконечно длинными ногами в дерзком мини.
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