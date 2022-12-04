Мадонна / Коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Легендарная американская поп-певица Мадонна (настоящее имя –Луиза Чикконе) в очередной раз устроила откровенную выходку. Все произошло на 30-летии легендарной книги с ее фотографией "Секс" и вечеринке по поводу ее переиздания, говорится в Instagram.

64-летняя певица в который уже раз ошеломила публику своим дерзким образом − на ярмарке современного искусства Miami Art Basel.

В объективах фотографов скандальная поп-певица предстала в таком луке − в черных туфлях-лодочках, колготах в мелкую сетку, корсете и смокинге. Образ Мадонна дополнила бриллиантовыми нашлепками на зубах, серьгами-кольцами и прической из косичек-"бубликов".

Для пущего эпатажа Мадонна держала в руках и поигрывала массивной кожаной плеткой.

Напомним, ранее американская певица барбадосского происхождения Рианна побаловала поклонников горячими фото в корсете и коже. Артистка принимала манящие позы, чтобы привлечь внимание.

Также внучка Софии Ротару, модель и блогерка Соня Евдокименко, превратила улицы Нью-Йорка в собственный подиум, который покорила своими бесконечно длинными ногами в дерзком мини.

Другие новости: