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Розовые волосы, талия в кожаном корсете: Мадонна снова взбудоражила фанатов

25 октября 2022, 11:21

Певица Мадонна облачилась в обтягивающий кожаный корсет. И смотрела в камеру своего смартфона томным взглядом - в очередной раз будоража фанатов.

Мадонна
Мадонна / https://ua.depositphotos.com

Легендарная итальяно-американская поп-певица Мадонна (настоящее имя ‒ Луиза Чикконе) снова ошеломила многомиллионную армию своих фанатов откровенными фото. Снимки появились в Instagram Stiories.

Певица облачилась в обтягивающий кожаный корсет. И смотрела в камеру своего смартфона томным взглядом.

Причем два снимка была сделана между ног певицы, а на третьей она даже изобразила эротичный прогиб. Кроме того, Мадонна похвасталась новой прической и волосами упоительного розового цвета. Не забыла певица и философии в духе своей коллеги Аллы Пугачевой ‒ "Но слез моих не видно никому. Что ж, Арлекин я, видно, неплохой".

  • Мадонна в корсете
    Мадонна в корсете Instagram.com/madonna
  • Мадонна в корсете
    Мадонна в корсете Instagram.com/madonna
  • Мадонна в корсете
    Мадонна в корсете Instagram.com/madonna

"Если на моем лице есть улыбка, это лишь попытка обмануть публику. Слезы клоуна. Когда никого вокруг нет", — написала Мадонна.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американская певица барбадосского происхождения Рианна через 5 месяцев после рождения первенца показала сочные ягодицы в танце крупным планом.

Также американская супермодель и одна из красивейших женщин планеты Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в откровенном платье-рыболовной сетке и соблазнительном бикини.

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