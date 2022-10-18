"Престарелый подросток": Мадонна вывалила из корсета затянутую в кружева грудь

Мадонна в корсете и платье-накидке рассказала о важных советах от мамы / instagram.com/madonna

К американской певице и поп-иконе Мадонне, как и 40 лет назад, возвращаются за вдохновением и возможностью попрактиковаться в остроумии.

Ее ценят за ее свободомыслие, которое она выражает во всех аспектах ее жизни - от музыки до стиля поведения. За это же ее и ненавидят.

Но недооценивать Мадж, как культовую фигуру поп-культуры, просто невозможно - раз за разом она своими эпатажными выходками напоминает, кто здесь королева. И в 63 года, и в 23. Недавно на своей странице в Instagram она оставила послание всем женщинам в своей особой манере.

"Возможно, ты узнала об этом от своей матери или любой другой преследуемой женщины. Улыбаться чертям — дело полезное, ученое. Постоянно проглатывай дискомфорт. Крепко держи его в животе. Старение только внутри. Всегда оставайся сексуальной (вольный перевод - прим. редактора)", - процитировала Мадонна одну из своих любимых поэтесс Ирсу Дэйли-Уорд.

Иллюстрацией к белому стихотворению послужили фотографии певицы в черном наряде: платье-накидке из цельной ткани сзади, и корсетом и ремнями спереди. Из корсета выглядывала грудь Мадонны в кружевном бра. Мадж позировала в провокационных позах на кровати, вставала на четвереньки и имитировала удушение собственной рукой.

Поклонники призвали артистку быть голосом современного феминизма, недоброжелатели назвали фотосессию позой престарелого подростка.

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Также американская супермодель и одна из красивейших женщин планеты Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в откровенном платье-рыболовной сетке и соблазнительном бикини.

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