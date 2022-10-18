"Престарелый подросток": Мадонна вывалила из корсета затянутую в кружева грудь

Чикконе в БДСМ-наряде славно повеселилась в кровати на зло завистникам.
К американской певице и поп-иконе Мадонне, как и 40 лет назад, возвращаются за вдохновением и возможностью попрактиковаться в остроумии.
Ее ценят за ее свободомыслие, которое она выражает во всех аспектах ее жизни - от музыки до стиля поведения. За это же ее и ненавидят.
Но недооценивать Мадж, как культовую фигуру поп-культуры, просто невозможно - раз за разом она своими эпатажными выходками напоминает, кто здесь королева. И в 63 года, и в 23. Недавно на своей странице в Instagram она оставила послание всем женщинам в своей особой манере.
"Возможно, ты узнала об этом от своей матери или любой другой преследуемой женщины. Улыбаться чертям — дело полезное, ученое. Постоянно проглатывай дискомфорт. Крепко держи его в животе. Старение только внутри. Всегда оставайся сексуальной (вольный перевод - прим. редактора)", - процитировала Мадонна одну из своих любимых поэтесс Ирсу Дэйли-Уорд.
Иллюстрацией к белому стихотворению послужили фотографии певицы в черном наряде: платье-накидке из цельной ткани сзади, и корсетом и ремнями спереди. Из корсета выглядывала грудь Мадонны в кружевном бра. Мадж позировала в провокационных позах на кровати, вставала на четвереньки и имитировала удушение собственной рукой.
Поклонники призвали артистку быть голосом современного феминизма, недоброжелатели назвали фотосессию позой престарелого подростка.
Ранее американская певица барбадосского происхождения Рианна через 5 месяцев после рождения первенца показала сочные ягодицы в танце крупным планом.
Также американская супермодель и одна из красивейших женщин планеты Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в откровенном платье-рыболовной сетке и соблазнительном бикини.
Другие новости:
- Оливия Уайлд выронила из блузы грудь с пикантной наклейкой на интимном месте
- Леся Никитюк засветила крепкий тыл, обтянутый неприличным платьем
- Кайя Гербер вышла на подиум в прозрачном наряде без белья