Внучка Софии Ротару покорила улицы Нью-Йорка шикарными ножками в стильном мини

Соня Евдокименко превратила мегаполис в один огромный подиум.
Внучка Софии Ротару, модель и блогерка Соня Евдокименко покоряет Нью-Йорк настоящей украинской красотой. Молодая девушка обосновалась в США, где получает образование и работает моделью.
Недавно на своей странице в Instagram она показала снимки, которые доказывают - если ты молода, красива и уверенна в себе, то даже обычная улица может стать подиумом.
Соня прогулялась по улицам Нью-Йорка в дерзком наряде, и из-за ее сумасшедшей энергетики машины и прохожие буквально расступались перед ней.
Для осенней прогулки внучка Ротару выбрала клетчатое пальто, грубые ботинки мини-юбку и черный топ, две половинки которого соединились между собой ажурной застежкой.
Евдокименко щегольнула бесконечно длинными ножками, и манящим декольте, которое притягивает к себе взгляды.
Ранее украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) похвасталась спортивной, подтянутой фигурой в соблазнительном белье через год после родов.
Другая молодая мама, дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, также не осталась за бортом и засветила свои пикантные формы в леопардовом купальнике.
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