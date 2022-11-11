Внучка Софии Ротару покорила улицы Нью-Йорка шикарными ножками в стильном мини

София Евдокименко прогулялась по улицам Нью-Йорка в стильном мини / instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Софии Ротару, модель и блогерка Соня Евдокименко покоряет Нью-Йорк настоящей украинской красотой. Молодая девушка обосновалась в США, где получает образование и работает моделью.

Недавно на своей странице в Instagram она показала снимки, которые доказывают - если ты молода, красива и уверенна в себе, то даже обычная улица может стать подиумом.

Соня прогулялась по улицам Нью-Йорка в дерзком наряде, и из-за ее сумасшедшей энергетики машины и прохожие буквально расступались перед ней.

Для осенней прогулки внучка Ротару выбрала клетчатое пальто, грубые ботинки мини-юбку и черный топ, две половинки которого соединились между собой ажурной застежкой.

Евдокименко щегольнула бесконечно длинными ножками, и манящим декольте, которое притягивает к себе взгляды.

Ранее украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) похвасталась спортивной, подтянутой фигурой в соблазнительном белье через год после родов.

Другая молодая мама, дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, также не осталась за бортом и засветила свои пикантные формы в леопардовом купальнике.

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