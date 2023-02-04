Дочь Мадонны опозорилась: ее не пустили на модный показ

Зрители инцидента даже вступились за нее, однако девушка не пошла на конфликт.

Мадонна, Лурдес / Instagram

С дочерью поп-звезды Мадонны, которая в последнее время шокирует своими выходками Лурдес, случился неприятный инцидент.

Так, Лурдес решила посетить шоу Марка Джейкобса, однако охрана, которая стояла на входе, не пустила ее, пишет ТСН. Оказалось, что дочь Мадонны просто опоздала на мероприятие. И пока она вместе с другом стояла на входе и пыталась уговорить охранников, караулившие у входа папарацци встали на ее сторону.

Они даже начали скандировать "впустите ее!". Между тем, охрана была неумолима. Кстати, те же журналисты спросили у охранников, знают ли они, чья дочь Лурдес. Интересно, что сама модель не стала пугать часовых своими родственными связями. Девушка спокойно ждала, пока ее пустят, но этого так и не произошло.

Отметим, что на показ Лурдес Леон пришла одетая в вещи Marc Jacobs – джинсовое платье, джинсовая куртка, дополненная джинсовой сумочкой.

Напомним, ранее всемирно известную американскую певицу Мадонну (настоящее имя – Луиза Чикконе) обвинили в торговле африканскими детьми и их эксплуатации.

Благотворительная организация "Всемирная федерация Эфиопии" (The Ethiopian World Federation) потребовала от главы страны Малави Лазаруса Чакверы проверить Мадонны на причастность к сексуальной эксплуатации детей Африки, злоупотреблению властью, пропаганду гомосексуализма и трансгендерности.

Певица якобы под благородными целями, помогая семьям из Европы и США усыновлять и удочерять африканских детей, "эксплуатировала этих детей, находящихся в самой уязвимой позиции".

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