Умер светоч украинской музыки, композитор Сергей Круценко - Джамала винит в его смерти оккупантов

Украинские артисты скорбят об уходе Круценко - ему было всего 55 лет.

Умер Сергей Круценко - украинский композитор и музыкант / instagram.com/jamalajaaa, pixabay.com

Украинский композитор, мультиинструменталист, режиссер, поэт и специалист по акустическим и визуальным технологиям Сергей Круценко скончался в 55 лет.

Об этом сообщают в социальных сетях его коллеги и артисты, которым посчастливилось сотрудничать со светочем украинской музыки - Джамала, Елена Мозговая, Владимир Филиппов, Саид Сагитов и др.

Причина смерти Круценко не разглашается. Однако в кончине талантливого музыканта Джамала винит в первую очередь РФ, которая развязала в Украине войну - Сергей хоть и не служил в ВСУ, но выполнял другую важную миссию для украинского народа.

Композитор с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину оставался в Киеве, и под бомбами переносил бесценные музыкальные записи в убежище, чтобы сохранить для наследников самой певучей нации это культурное сокровище.

"Сергей Круценко умер не на фронте, но я записываю его смерть на счет нашего врага, потому что они уносят не только нашу жизнь, но и разрушают наше психологическое и физическое здоровье. Когда устраивают террор, убивают нас и морально. А тем, кто эмоциональный и уязвимый - это дается сложно. Он оставался все время в Киеве, работая между отключениями света и прячась в бомбоубежище", - пишет Джамала.

Сергей Круценко за время своего творческого пути успел побывать советником министра культуры Украины по вопросам кино и музыкальной политики, написал аранжировки для более чем 30 фильмов (Никита Кожемяка, Хайтарма, Ее молитва и пр.), был режиссером фильма-оперы Когда цветет папоротник, занимался музыкальным авторским правом и после распада СССР способствовал соответствию украинского кино Европейскому стандарту сопроизводства кинопродукта.

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