Кто эта дама: Екатерина Бужинская показала себя в 18 лет - сходство едва уловимо

За 25 лет Бужинская сильно изменилась - неизменным остался лишь ее восхитительный талант.

Екатерина Бужинская показала, как выглядела в 18 лет / instagram.com/buzhynska

Украинская певица и Народная артистка Украины Екатерина Бужинская сделала свою привлекательную внешность фирменным знаком, по которому ее узнают не меньше, чем по ее волшебному меццо-сопрано.

Глупо отрицать, что над своей красотой артистка трудится долго и упорно. Но больше всего заметна эволюция Бужинской на фотографиях из ее юности. Недавно она на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором, по ее словам, ей 18 лет.

Кадр, снятый в 1997 году изображает певицу с кубком и букетом цветов в руках. На заре своей карьеры Екатерина стала лауреатом множества премий. Когда ей было 18 лет, она получила гран-при на фестивалях "Молода Галичина" и "Крізь терни до зірок", и первую премию на "Пісенному вернісажі". Вероятно, приз в руках певицы - одна из этих наград.

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На снимке юная Бужинская позирует в ярко-красном платье с открытыми плечами и высокими перчатками, губы также накрашены алой помадой. Остальной макияж на певице достаточно сдержанный. Зато волосы уложены по моде конца девяностых - сложная, многослойная укладка с высоким начесом.

В этой девочке едва узнается та Екатерин, к которой привыкло большинство ее поклонников, но уже в 18 лет во взгляде артистки читалась целеустремленность и непреодолимое желание показать зрителю свою душу через песни.

Екатерина Бужинская показала, как выглядела в 18 лет / instagram.com/buzhynska

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