Пэрис Хилтон с сыном / Instagram Модель, актриса, бизнесвумен и светская львица Пэрис Хилтон впервые похвасталась свежими фото новорожденного сына, которого ей и ее мужу родила суррогатная мама. &quot;Малыш Феникс. Весь наш мир&quot;, - подписала фото новоиспеченная мамочка. На фото, она не стесняясь показала лицо новорожденного малыша, а также поделилась трогательными фото, на которых она нежно целует своего первенца. Сама Пэрис выглядит отлично на фото, она явно готовилась к фотосессии с малышом, тщательно подбирая образ, макияж и даже цвет лака для ногтей.