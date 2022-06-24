Пэрис Хилтон носит амулет в цветах флага Украины

Пэрис Хилтон с браслетом в цветах флага Украины засветилась в Каннах / instagram.com/parishilton

Модель, актриса, бизнесвумен и светская львица Пэрис Хилтон отдыхает во Франции. Во время отпуска дива решила посетить в Каннах фестиваль творчества Cannes Lions.

Там, на встрече с поклонниками с ней удалось пообщаться девушке из Украины. Об этом рассказывает The Village.

Читательница этого издания подошла к Хилтон, чтобы подарить ей сине-желтую ленточку, которую она повязала Пэрис, как браслет. Светская львица была очень дружелюбной, обняла девушку, и носила этот небольшой символ Украины не снимая.

Рассказывая эту историю, девушка отметила, что Пэрис, несмотря на ее противоречивую репутацию, была крайне приветливой с фанатами.

"Она была очень милой, и сказала, что любит Украину❤️" - рассказывает The Village.

Читайте такжеНАПК вводит санкции против "путинистов" Киркорова и Королевой

Ранее Европейский вещательный союз объявил окончательное решение по поводу места проведения конкурса Евровидения-2023 - и это не Украина, несмотря на победу Kalush Orchestra.

Также стало известно, что в России уральским школьникам запретили играть песни Земфиры и Мумий Тролля - из-за слов "граната", "убивают" и "стреляют".

Другие новости: