Пэрис Хилтон носит амулет в цветах флага Украины

Браслет светская львица получила от одной из своих украинских поклонниц.
Модель, актриса, бизнесвумен и светская львица Пэрис Хилтон отдыхает во Франции. Во время отпуска дива решила посетить в Каннах фестиваль творчества Cannes Lions.
Там, на встрече с поклонниками с ней удалось пообщаться девушке из Украины. Об этом рассказывает The Village.
Читательница этого издания подошла к Хилтон, чтобы подарить ей сине-желтую ленточку, которую она повязала Пэрис, как браслет. Светская львица была очень дружелюбной, обняла девушку, и носила этот небольшой символ Украины не снимая.
Рассказывая эту историю, девушка отметила, что Пэрис, несмотря на ее противоречивую репутацию, была крайне приветливой с фанатами.
"Она была очень милой, и сказала, что любит Украину❤️" - рассказывает The Village.
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Ранее Европейский вещательный союз объявил окончательное решение по поводу места проведения конкурса Евровидения-2023 - и это не Украина, несмотря на победу Kalush Orchestra.
Также стало известно, что в России уральским школьникам запретили играть песни Земфиры и Мумий Тролля - из-за слов "граната", "убивают" и "стреляют".
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