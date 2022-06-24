УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Пэрис Хилтон носит амулет в цветах флага Украины

24 июня 2022, 03:33

Браслет светская львица получила от одной из своих украинских поклонниц.

Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон с браслетом в цветах флага Украины засветилась в Каннах / instagram.com/parishilton

Модель, актриса, бизнесвумен и светская львица Пэрис Хилтон отдыхает во Франции. Во время отпуска дива решила посетить в Каннах фестиваль творчества Cannes Lions.

Там, на встрече с поклонниками с ней удалось пообщаться девушке из Украины. Об этом рассказывает The Village.

Читательница этого издания подошла к Хилтон, чтобы подарить ей сине-желтую ленточку, которую она повязала Пэрис, как браслет. Светская львица была очень дружелюбной, обняла девушку, и носила этот небольшой символ Украины не снимая.

Рассказывая эту историю, девушка отметила, что Пэрис, несмотря на ее противоречивую репутацию, была крайне приветливой с фанатами.

"Она была очень милой, и сказала, что любит Украину❤️" - рассказывает The Village.

Читайте такжеНАПК вводит санкции против "путинистов" Киркорова и Королевой

Ранее Европейский вещательный союз объявил окончательное решение по поводу места проведения конкурса Евровидения-2023 - и это не Украина, несмотря на победу Kalush Orchestra.

Также стало известно, что в России уральским школьникам запретили играть песни Земфиры и Мумий Тролля - из-за слов "граната", "убивают" и "стреляют".

Другие новости:

шоу-бизнес Пэрис Хилтон новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:42

Вдова солиста Ласкового мая рассказала о проклятье, которое лежит на всех членах группы

03:33

Пэрис Хилтон носит амулет в цветах флага УкраиныВидео

03:10

В какой цвет покрасить волосы после 40 лет: 4 оттенка, которые омолаживают всех женщин

02:37

"Показывает войну на грани": в ОП объяснили функцию АрестовичаВидео

02:03

Гороскоп на неделю 27 июня-3 июля: Ракам – сплетни, Львам – опасные соблазны, Стрельцам – деньги

Реклама
01:32

Битва за Донбасс - последний рывок оккупантов: Жданов поведал, что будет после боев за Луганщину

00:51

Приметы на 24 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

23 июня, четверг
23:55

Военная рассказала, должны ли люди в мирных городах жить на "полную катушку"

23:39

Кулеба поведал о переломном моменте на пути к кандидатству в ЕС

23:34

НАПК вводит санкции против "путинистов" Киркорова и Королевой

23:21

"Как же так, Боже": Леся Никитюк сообщила трагическую новость

23:18

Самый вкусный и превосходно нежный закусочный пирог-улитка из лаваша: простой рецепт за 10 минутВидео

23:10

Приметы на 25 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

23:08

ВСУ вышли из окружения под Северодонецком: в МВД раскрыли деталиВидео

23:04

За сутки на Донбассе россияне убили шестерых мирных жителей - ОВА

22:57

MONATIK посвятил стих войне в УкраинеВидео

22:43

Украину разжарит и засушит: синоптики назвали дату резкого потепленияВидео

22:38

От водопадов до пивоварни: опубликовано расследование о новом дворце ПутинаВидео

22:16

Российский муж Надежды Мейхер замалчивает войну в Украине и работает в стране-агрессоре

22:16

Ждали 120 дней и 30 лет: Зеленский отреагировал на решение ЕС по Украине

Реклама
21:58

Смерть Юры Шатунова разбила сердце Сердючке

21:56

У Байдена анонсировали новые поставки в Украину мощных РСЗО HIMARSВидео

21:43

Украина официально получила статус кандидата на вступление в ЕС

21:35

"Мы из Украины": сеть взорвала новая патриотичная песня

21:29

В Госдуме истерят из-за поставок HIMARS ВСУ: грозят ударить по посольству США в КиевеВидео

21:13

Оккупанты проводят в Мариуполе "перепись населения" и запрещают покидать город - разведкаВидео

21:09

Как и где правильно обменивать поврежденные доллары и евро во время войны - советы экспертовВидео

21:03

Окончательное решение: Евровидение-2023 пройдет не в Украине

20:55

"Вышки Бойко" пылают в Черном море после мощного удара ВСУ: новые снимкиВидео

20:55

Лицо похоже на перекошенную маску: Потап сильно изменился из-за болезни

20:51

Попадает в зону действия "Гарпунов": Жданов заявил, что ВСУ могут уничтожить Черноморский флот

20:42

На Скабееву готовилось покушение - СМИ

20:27

Оккупанты готовят "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях: названа датаВидео

20:24

Переговоры о статусе кандидата для Украины идут сложнее, чем ожидалось - журналистВидео

20:16

Украина получит немецкую систему ПВО IRIS-T SLS, которой еще нет на вооружении у Бундесвера – посолВидео

19:55

Разведка боем оккупантов потерпела крах: ВСУ "покрошили" ДРГ врагаВидео

19:53

Страх и паника: Подоляк заявил о возможности скорейшего завершения войны

19:39

Сказочное богатство и невероятная удача: три знака зодиака в списках любимчиков фортуны до конца лета 2022

19:36

Очень уж Байден хочет Путина наказатьмнение

19:35

Врага крушат с воздуха: ВСУ показали удары по оккупантам с дронаВидео

Реклама
19:32

Дизайн интерьера: названы главные ошибки при покупке ковра

19:28

"Страшная правда": в бою с оккупантами погиб Народный герой Украины Андрей ВерхоглядВидео

19:23

Экипаж мертв, от авто осталась "морда": на Харьковщине оккупанты наехали на мину бойцов "Кракена"ФотоВидео

19:03

Как избавиться от пота на одежде: самые простые и доступные лайфхакиВидео

19:00

Хватает ртом воздух: на видео попали последние секунды жизни ШатуноваВидео

18:58

38 российских десантников пропали без вести: оккупанты неудачно наткнулись на украинских танкистов

18:58

Провал штурма РФ под Лисичанском: ВСУ отразили атаку, враг отступил с потерямиВидео

18:50

"Я уже на последнем издыхании, как мне кажется": Брэд Питт оставляет актерскую карьеру

18:38

Гороскоп на завтра 24 июня 2022 для всех: Тельцам - тайфун в любви, Девам - скандал, Овнам - награда

18:33

Как ускорить созревание болгарского перца и получить шикарный урожай: простой и эффективный способВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять