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Звезда "Папика" показала новорожденного сына

22 февраля 2023, 15:58
Актриса Дарья Рыбак показала малыша, но продолжает держать своего мужа в тайне от всех.
Дарья Рыбак
Дарья Рыбак / instagram.com/dashiki_rybak

Украинская актриса Дарья Рыбак, которая играла в таких популярных сериалах, как "Папик" и "Сваты", решила познакомить подписчиков со своим новорожденным сыном.

Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram.

Она опубликовала фото новорожденного малыша, и даже рассекретила его имя. "Тео - наша любовь", - написала она.

видео дня

Дарья Рыбак по-прежнему скрывает своего мужчину, от которого она родила малыша.

Кстати, малыш на фото отлично получился и даже можно подумать, что он немного позировал своей звездной маме.

Напомним, в начале июля актриса объявила о помолвке со своим загадочным избранником, личность которого держит в тайне.

Сегодня, ровно через 8 месяцев после начала полномасштабной войны в Украине, артистка на своей странице в Instagram показала свое "беременное" фото. Рыбак подчеркнула, что день этот выбрала неспроста - сообщение о жизни, которую она носит под сердцем, в такую символичную для Украины дату кажется ей жизнеутверждающим.

Актриса, сыгравшая молодую Валюху Будько в Сватах, вся в предвкушении чуда, которое скоро появится в ее семье, и полностью поглощена своим новым положением.

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