Звезда Сватов и Папика беременна - актриса показала внушительный животик

Дарья Рыбак беременна первенцем / instagram.com/dashiki_rybak

Украинская актриса Дарья Рыбак, звезда сериалов Сваты, Папик и 100 тысяч минут вместе, в начале июля объявила о помолвке со своим загадочным избранником, личность которого держит в тайне.

Сегодня, ровно через 8 месяцев после начала полномасштабной войны в Украине, артистка на своей странице в Instagram показала свое "беременное" фото. Рыбак подчеркнула, что день этот выбрала неспроста - сообщение о жизни, которую она носит под сердцем, в такую символичную для Украины дату кажется ей жизнеутверждающим.

Актриса, сыгравшая молодую Валюху Будько в Сватах, вся в предвкушении чуда, которое скоро появится в ее семье, и полностью поглощена своим новым положением.

"И знаете, что самое интересное? Что сегодня 24 число... Эти две цифры навсегда запечатлеются в нашем подсознании... Но именно сегодня мне захотелось поделиться с вами этой новостью! У каждого из нас есть причина жить! У каждого из нас, каждый день есть причины просыпаться, улыбаться, благодарить за жизнь и наслаждаться этой жизнью! Моя причина сейчас у меня под сердцем. Это мое чудо, мое счастье и мое спокойствие... Ваше - как минимум, в отражении зеркала! Жизнь продолжается! Ее невозможно остановить! Не забывайте об этом!", - пишет Дарья.

Дарья Рыбак беременна первенцем / instagram.com/dashiki_rybak

Ранее популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков поделился радостной новостью - он стал отцом во второй раз. Его супруга и коллега Анастасия Короткая подарила ему сына.

Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова рассказала, когда к ней пришло осознание, что она с мэром Киева больше не семья, и назвала причину развода.

Другие новости: