"Любовь всегда побеждает!": звезда Сватов и Папика выходит замуж

Украинская актриса принимает поздравления по случае обручения.
Украинская актриса Дарья Рыбак, звезда сериалов Сваты, Папик и 100 тысяч минут вместе, порадовала фанатов своего творчества радостной новостью - теперь она невеста.
Артистке сделал предложение ее загадочный возлюбленный, отношения с которым она держит в строжайшем секрете. Несмотря на то, что Рыбак активно ведет блог в Instagram, на ее страничке возлюбленный появился лишь единожды, и то на снимке со спины.
О том, что ей сделали предложение, рассказала сама Дарья. Она показала серию фото, на которых позирует на фоне моря, демонстрируя обручальное кольцо на безымянном пальце.
"Любовь всегда побеждает!!! Я сказала ДА! ❤️", - написала Дарья Рыбак.
Коллеги и поклонники поспешили поздравить актрису с обручением:
"Ууууііііууу!!! Вітання❤️"
"Класс, дуже рада за тебе❤️❤️❤️❤️"
"Вітаємо! Будьте щасливі!"
"Вітаю, безмежно рада за вас".
"Класссссс ❤️❤️❤️❤️❤️ це прям дуже класна новина".
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