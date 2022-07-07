"Любовь всегда побеждает!": звезда Сватов и Папика выходит замуж

Дарья Рыбак выходит замуж - актриса показала обручальное кольцо / instagram.com/dashiki_rybak

Украинская актриса Дарья Рыбак, звезда сериалов Сваты, Папик и 100 тысяч минут вместе, порадовала фанатов своего творчества радостной новостью - теперь она невеста.

Артистке сделал предложение ее загадочный возлюбленный, отношения с которым она держит в строжайшем секрете. Несмотря на то, что Рыбак активно ведет блог в Instagram, на ее страничке возлюбленный появился лишь единожды, и то на снимке со спины.

О том, что ей сделали предложение, рассказала сама Дарья. Она показала серию фото, на которых позирует на фоне моря, демонстрируя обручальное кольцо на безымянном пальце.

"Любовь всегда побеждает!!! Я сказала ДА! ❤️", - написала Дарья Рыбак.

Коллеги и поклонники поспешили поздравить актрису с обручением:

"Ууууііііууу!!! Вітання❤️"

"Класс, дуже рада за тебе❤️❤️❤️❤️"

"Вітаємо! Будьте щасливі!"

"Вітаю, безмежно рада за вас".

"Класссссс ❤️❤️❤️❤️❤️ це прям дуже класна новина".

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