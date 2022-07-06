Бритни Спирс без бюстгальтера показала, как проводит медовый месяц с молодым мужем

Бритни Спирс показала свой медовый месяц с Сэмом Асгари / instagram.com/britneyspears

Американская поп-дива Бритни Спирс вышла замуж за своего избранника, модель и фитнес-тренера Сэма Асгари, в начале июня 2022 года. Сейчас пара продолжает отмечать медовый месяц.

В качестве свадебного путешествия они выбрала местечко, которое сама Спирс охарактеризовала, как "тропический кусочек рая". Наряды для отдыха на певице были соответствующее.

Любовь Спирс к обнажению, прозрачная вода и белый песчаный пляж подвигли артистку на съемку видео весьма интимного содержания. На кадрах, котором она поделилась на своей странице в Instagram, Бритни позирует в основном топлес, балуясь и плескаясь в воде.

"Нет, это не "девчонки сходят с ума", это просто я, живу свою лучшую жизнь! Вот что происходит, когда две недели путешествуешь на яхте по островам. Скакать от одного острова к другому - это просто безумие!" - подписала ролик поп-дива.

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Напомним, на своей свадьбе Бритни Спирс повторила поцелуй с Мадонной, который произошел между ними в 2003 году на церемонии открытия MTV Video Music Awards.

Также на праздничную церемонию тайно проник первый муж поп-певицы, Джейсон Александр, который устроил настоящий переполох среди гостей.

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