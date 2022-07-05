59-летний Квентин Тарантино стал отцом в второй раз

Квентин Тарантино стал отцом во второй раз - у него появилась дочь / imdb.com

Американский режиссер, актер и сценарист Квентин Тарантино, известный благодаря фильмам Криминальное чтиво, Убить Билла, Четыре комнаты и пр., стал папой во второй раз. Об этом сообщает журнал People с отсылкой на представителей пары.

С момента расцвета его кинокарьеры (начало 90-ых) и до 2017-го года за Тарантино крепко закрепилась слава закоренелого холостяка, ловеласа и не большого поклонника семейных ценностей.

Он крутил романы с главными красотками Голливуда, а в интервью рассказывал, что истинное удовольствие получает лишь от кино, поэтому минимум до 60 лет жениться не планирует. Детей же он и вовсе называл "сопливыми маленькими ублюдками".

Его взгляды изменила встреча с израильской певицей Даниэлой Пик, которую он повел под венец в 2018 году. В феврале 2020 года у пары родился сын Лео, которого назвали в честь дедушки Пик.

В начале февраля 2022 года в СМИ стали ходить слухи о том, что жена Тарантино опять ждет ребенка, а уже 2 июля в семье режиссера стало на одного человека больше. Пик подарила своему мужу дочь.

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