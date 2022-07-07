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Звезда "Сватов" заявила, что больше не будет сниматься в российском кино - СМИ

7 июля 2022, 00:18

Анна Кошмал, как и остальные украинские патриоты, поддерживает Украину.

Сваты 7 сезон
Сваты будут снимать без украинских актеров/ 1+1

Российский таблоид Solenka.info сообщил, что украинская актриса, активно осуждающая войну россии в Украине Анна Кошмал, больше не будет сниматься в российском кино.

В частности, издание ссылается на интервью актера Максима Суханова, который рассказал, что актрисе таки делали предложение снятся в продолжении сериала. "Но, Кошмал категорически отказалась, заявив что не намерена приезжать в страну, с которой её родная Украины находится, мягко говоря, в плохих отношениях", - сообщает издание.

В связи с отказом Кошмал было принято решение переписать сценарий восьмого сезона "Сватов". Уже известно, что в новых сериях зрители не увидят таких персонажей, как Леха, Катя Беркович и ее отец, ректор Сан Саныч Беркович. Дело в том, что актеры Евгений Капорин, Марина Сердешнюк и Александр Феклистов, исполнившие этих героев, также как и Кошмал раскритиковали войну россии в Украине, а также убийства мирных жителей.

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Напомним, ранее российский телекритик Николай Горбашев сообщил, что съемки 8 сезона сериала "Сваты" начнутся в конце 2022 года, а его премьера предположительно состоится весной-летом 2023 года.

Сваты Анна Кошмал
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