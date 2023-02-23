Муж солистки А-студио бросил умирающего ребенка

Мужчина, который поменял свое имя и несколько жен, также легко отказывается от своих детей.

Кети Топурия / Instagram

Теперешний муж солистки российской группы А-студио Кети Топурии оставил умирающую дочь и ушёл из семьи.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала вторая жена Льва Деньгова (его настоящее имя Павел Гузбанд).

"Я и моя семья не бросили тебя и были с тобой до конца… (в отличие от твоего папы) и мне не стыдно смотреть людям в глаза, так как за мной правда", - написала мать умершей девочки.

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Кети Топурия и Лев Деньгов / Hello.ru

По ее словам, трагедия случилась 8 лет назад. По словам бывшей жены бизнесмена Ирины Рак, бывший муж предал её в самый тяжелый момент. Оказалось, что сразу после рождения, их новорожденная дочь стала серьёзно болеть. Деньгов не выдержал напряжённой обстановки дома и ушёл. Якобы повлияло и то, что ему была важна репутация успешного человека, у которого не может быть проблем.

В итоге, девочка прожила всего 1,5 года. Но Деньгов как будто стёр все воспоминания о ней. Сейчас он счастлив в браке с Кети Топурией и воспитывает с ней сына. Также у предпринимателя двое детей от первого брака.

Напомним, ранее Кети Топурия родила мальчика. Она родила в московском роддоме, и сразу же опубликовала фото с ним на своей странице в Instagram.

Она назвала имя и дату рождения. "Adam 21/01/21", - написала она на фото, на котором запечатлена ее рука и маленькие ножки новорожденного малыша.

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