Екатерина Бужинская показала редкое фото15-летней дочери в окружении двойняшек

Народная артистка Украины, певица Екатерина Бужинская встретила Новый год в кругу самых близких ей людей - на своей странице в Instagram она показала редкие фотографии со своими детьми.
Если шестилетние двойняшки Дима и Катя мелькают в медиапространстве достаточно часто, то старшую дочь Елену певица оберегает от чересчур любопытных взглядов.
Тем не менее на Новый год артистка решила поделиться с поклонниками своим счастьем, и показала всех троих детей в праздничном антураже и похожих нарядах из синего бархата с рюшами.
"Мои ангелочки", - подписала снимки Бужинская. Ей приходится жить на две страны, ведь двойняшки с их отцом и законным мужем певицы, бизнесменом Димитаром Стойчевым, живут в Болгарии, а 15-летняя Елена получает уход и образование в Украине.
Впрочем, на праздники семья воссоединилась, и артистка с радостью провела драгоценные часы в компании детей.
Ранее жена украинского режиссера и защитника Украины Олега Сенцова показала, как выглядит их новорожденный сын Демьян - Вероника Велч отметила сходство отца и сына.
Также Лия Меладзе, начинающая певица, которая принимала участие в проекте Голос страны, и дочь Константина Меладзе, показала редкое фото своей родной матери.
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