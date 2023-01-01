Екатерина Бужинская показала редкое фото15-летней дочери в окружении двойняшек

Дети между собой прекрасно ладят, хотя Бужинская рассказывала, что сперва Елена просила отнести младших брата и сестру обратно в роддом.

Екатерина Бужинская показала редкое фото старшей дочери Елены / instagram.com/buzhynska

Народная артистка Украины, певица Екатерина Бужинская встретила Новый год в кругу самых близких ей людей - на своей странице в Instagram она показала редкие фотографии со своими детьми.

Если шестилетние двойняшки Дима и Катя мелькают в медиапространстве достаточно часто, то старшую дочь Елену певица оберегает от чересчур любопытных взглядов.

Тем не менее на Новый год артистка решила поделиться с поклонниками своим счастьем, и показала всех троих детей в праздничном антураже и похожих нарядах из синего бархата с рюшами.

"Мои ангелочки", - подписала снимки Бужинская. Ей приходится жить на две страны, ведь двойняшки с их отцом и законным мужем певицы, бизнесменом Димитаром Стойчевым, живут в Болгарии, а 15-летняя Елена получает уход и образование в Украине.

Впрочем, на праздники семья воссоединилась, и артистка с радостью провела драгоценные часы в компании детей.

Екатерина Бужинская с детьми - Еленой и двойняшками Катей и Димой / instagram.com/buzhynska

Ранее жена украинского режиссера и защитника Украины Олега Сенцова показала, как выглядит их новорожденный сын Демьян - Вероника Велч отметила сходство отца и сына.

Также Лия Меладзе, начинающая певица, которая принимала участие в проекте Голос страны, и дочь Константина Меладзе, показала редкое фото своей родной матери.

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