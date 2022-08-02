Екатерина Бужинская напугала фанатов болезненной худобой / instagram.com/buzhynska

Народная артистка Украины, певица Екатерина Бужинская всегда могла похвастаться сочной, ухоженной фигурой. Ангельский голос и внешняя привлекательность стали практически торговой маркой артистки.

С начала полномасштабной войны в Украине Бужинская с детьми, двойняшками Дмитрием и Екатериной, находились в Болгарию. Сейчас похоже, что артистка отправилсь с отпрысками на отдых в солнечную Грецию.

Оттуда она постит различные снимки - веселящихся детей, красивые пейзажи и пр. В Instagram-сторис она также выложила коротенький ролик на котором она, Катя и Дима стоят на пляже, и радостно машут руками в камеру.

Внимание привлекает то, как сейчас выглядит певица. Она позирует в монокини или кофте с длинным рукавом, которая явно должна быть обтягивающей, но висит на ней, будто артистка резко похудела. В таком виде она создает общее впечатление изможденности.

Неизвестно, были ли подобные метаморфозы запланированными, это неудачный кадр, или же артистка потеряла вес из-за стресса, связанного с войной и активным графиком благотворительных выступлений на пользу соотечественников.

Екатерина Бужинская напугала фанатов болезненной худобой / instagram.com/buzhynska

Ранее 40-летняя герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, показала изящные лодыжки и загорелые коленки во время Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте.

Также разбивший сердце Злате Огневич на романтической реалити-шоу Холостячка Андрей Задворный удивил "обновленным" внешним видом.

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