Разбивший сердце Злате Огневич Андрей Задворный удивил "обновленным" внешним видом

Бизнесмен показал, как его изменили война и волонтерство.
Победитель проекта Холостячка-2, бизнесмен Андрей Задворный разделил фанатов романтического реалити на два лагеря. Одни ненавидят мужчину лютой ненавистью за то, что он бросил главную героиню, певицу Злату Огневич, из-за того, что якобы разлюбил. Другие хоть и признали, что поступок Задворного был жестоким, но уважают его за честность.
Так или иначе, участие в шоу принесло бизнесмену определенную популярность. Он ведет свой блог в Instagram, где делится своими размышлениями и фото из реальной жизни.
Недавно на его странице появился снимок, который заинтриговал поклонников. Война сильно меняет людей, причем не только внутренне, но и внешне. За время волонтерства на пользу ВСУ Задворный, по мнению фанаток, сильно похорошел.
Под одним из снимков мужчину похвалили за безупречный внешний вид, даже в такое время.
"Будто помолодел на 10 лет", - пишут Задворному.
Ранее стало известно, что от запроданки Ани Лорак сбежал любовник. Один из продюсеров намекнул, что артистку бросили из-за ее финансового положения, которое резко ухудшилось во время войны.
Также в СМИ появились новости о том, что дважды вдовец Джон Траволта, спустя два года после смерти жены, завел роман с нестандартной по голливудским меркам подружкой.
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