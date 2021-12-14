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"Все это про страх ответственности": Андрей Задворный оправдался за то, как расстался со Златой Огневич

14 декабря 2021, 02:45
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Мужчина эмоционально прокомментировал разрыв с певицей.

Андрей Задворный и Злата Огневич больше не вместе / instagram.com/holostyakstb

Победитель проекта Холостячка-2 Андрей Задворный на пост-шоу признался, что больше не состоит в отношениях со Златой Огневич, так как его чувства угасли.

Пара была вместе всего полтора месяца, после чего мужчина понял, что не испытывает больше к певице романтических чувств. Он публично рассказал о том, что расстался со Златой Огневич, тем самым разбив сердце артистки.

После такого заявления на мужчину накинулась армия поклонников Огневич, которые считают, что Задворный поступил не честно - ему изначально не нужна была ни любовь, ни семья с Огневич, о которой так мечтает певица.

Победитель шоу Холостячка-2 решил высказать свое видение их с Огневич отношений, и объяснить свою позицию.

"Самое сложное для меня сказать "Я больше тебя не люблю".⠀Кто-то не решается это сделать, уходит от сложного разговора, ожидая что все "разрулится" само собой.⠀Кто-то меняет поведение, провоцирует ссоры и скандалы создавая "поводы".⠀Кто-то находит отношения на стороне ища себе оправдание и способ "комфортного выхода" из одних отношений в другие.⠀Кто-то начинает придумывать "задания" партнеру, что ему нужно в себе изменить, чтобы все наладилось.⠀Знакомые ситуации? Все это про страх ответственности и сваливание ее на партнера.⠀В любом из этих случаев оттягивание неизбежного разговора заставляет партнера страдать, искать причины в себе, взращивать комплексы. Жизнь становится одной сплошной тревогой и поиском причин, которых нет.⠀Я никогда не был в отношениях не любя, никакие блага, никакой расчет не заменит мне чувства. Поэтому если я влюблен - я говорю об этом, если я разлюбил, я возьму всю свою волю в кулак и честно скажу и об этом тоже.⠀Для меня этот шаг об ответственности, о тяжелой ответственности за все последствия, которые я беру на себя и я считаю, что лучше быть честным до конца", - прокомментировал сложившуюся ситуацию с Огневич Задворный.

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Андрей Задворный прокомментировал свой разрыв со Златой Огневич / instagram.com/zadvornyi_andrii

Под постом Задворного разразилась нешуточная дискуссия. Поклонники Огневич продолжают осуждать мужчину за малодушие, игру на публику, неискренность, и сомневаются в том, были ли у него вообще чувства к певице:

"А как так можно ? Любил, а потом через пару месяцев разлюбил ? Мне кажется, вранье заключается именно в слове "любил ". Бедная Злата , жаль ее по-женски".

"Цирк! Если бы были чувства, то просто так спустя 1,5 месяца не пройдут. Их и не было. Пропиарился и случайно победил, не ожидая того сам . Даже Злату обвинил в пиаре, потому что сам ради него пришел и не был уверен ни в себе ни в чувствах".

"Сначала с женой, теперь со Златой… А вы вообще кого-то любите??? Скорее всего Вы боитесь признаться в том, что не готовы любить никого… заигрались во влюбленность и поломали девушке возможность найти на проекте искренние отношения".

Другие комментаторы постарались оценить пикантную ситуацию непредвзято, и пришли к выводу, что поступок Задворного был хоть и неприятным, но по крайней мере честным - он не стал обманывать девушку и отпустил ее, дав возможность найти свою любовь без оглядки на прошлое:

"В какой момент бы ты не сказал, что больше не любишь - это всегда был бы плохой момент. Главное, что ты это сделал и не стал притворяться. Все говорят "нужно было признаться раньше" - но раньше же были чувства, которые прошли, но через месяц-полтора. Так бывает, и нужно смело смотреть правде в глаза, что ты и сделал. Держись!"

"И правда, очень сложно говорить о таких вещах, особенно когда чувств больше нет. Молодец, что нашел силы вернуться, сказал все как есть. Тем более на всю страну".

"Очень глубокие и правильные мысли у Андрея. Действительно, признаться человеку в чувствах или их отсутствии очень сложно, но вы очень сильный духом человек, который смог сказать все как есть. И через полтора месяца или год... хуже жить в отношениях, где тебя не любят".

Читайте также"Уже не буду прежней": Злата Огневич подвела черту после участия в шоу Холостячка

Ранее Дмитрий Шевченко, которого Огневич отвергла в финале шоу Холостячка ради Задворного, рассказал, какие отношения связывают его с певицей после проекта.

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