Пэрис Хилтон обнародовала имя первенца - назвала в честь любимого мужчины

И это не ее супруг. Также Хилтон воспользовалась своими познаниями в мифологии, чтобы сочинить малышу достойное имя.

Пэрис Хилтон рассказала, как назвала сына / instagram.com/parishilton

В конце января стало известно, что 41-летняя светская львица Пэрис Хилтон впервые стала мамой. Ей и ее супругу, бизнесмену Картеру Реуму, суррогатная мать подарила сына.

До недавних пор Хилтон держала имя первенца в секрете - за долгие годы скандалов и сплетен она привыкла из каждой мелочи в своей жизни делать сенсацию. И, к слову, ей это прекрасно удается.

В своем подкасте под названием "Это Пэрис" она раскрыла имя сына лишь сейчас - светская львица призналась, что имена для будущих детей она выбрала уже давно, а то, как она назвала малыша, для нее имеет особое значение.

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Так в семье Хилтон и Реума появился Феникс Бэррон Хилтон Реум. Феникс - как мифическая птица, раз за разом восстающая из пепла, а Бэррон - в честь дедушки Пэрис, с котором она была очень близка.

"Я годами планировала имена своим детям. Феникс означает надежду, возрождение и трансформацию. Дедушка (Бэррон Хилтон - прим. редактора) всегда был моим наставником, и я так уважала его, и мы были так близки. Я скучаю по нему каждый день, поэтому я действительно хотела почтить его, использовав его имя в имени моего первого сына", - рассказывает светская львица.

Также она поделилась планами на будущее - супруги хотят еще завести как минимум дочь, и продолжить традицию трансформировать названия городов в женские имена. Девочку Пэрис, чье имя переводится, как Париж, хочет назвать Лондон.

Ранее стало известно, что британский актер и голливудская звезда Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз - его нынешняя супруга родила ему второго совместного ребенка. Всего у Лоу семеро детей от четырех разных женщин.

Также голливудская комедийная актриса австралийского происхождения Ребел Уилсон сделала своей девушке предложение руки и сердца в Диснейленде. Вместе артистка и ее избранница уже воспитывают дочь.

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