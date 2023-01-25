Суррогатная мать родила ребенка для Пэрис Хилтон и ее мужа

Звезда не стала рожать самостоятельно, а решила прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Пэрис Хилтон / Instagram

Американская светская дива Пэрис Хилтон стала мамой.

По словам Пэрис, она и ее муж Картер Реум стали родителями мальчика, которого им родила суррогатная мать, пишет Page Six.

Разместив милую фотографию в Instagram, на которой она держала своего новорожденного за руку, она написала: "Ты уже любим без слов".

41-летняя Хилтон также подтвердила эту новость People, сказав: "Я всегда мечтала стать матерью, и я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга. Мы так рады начать нашу семью вместе, и наши сердца разрываются от любви к нашему малышу".

Наследница, однако, не сообщила, как назвала своего сыну. Надеемся, что не "Пенис", как это сделала Кайли Дженнер.

Напомним, что бывшая актриса и герцогиня Сассекская Меган Маркл сейчас нашла себя в качестве ведущей подкастов, в которых рассказывает о своей жизни.

И если о несдержанности Меган при дворе до сих пор рассказывают неохотно и шепотом, все еще опасаясь гнева мятежной герцогини, то сама Маркл недавно выставила себя не в лучшем свете, рассказав журналу Variety о том, как она проводила интервью с Пэрис Хилтон.

Так Меган, которая публично отстаивает права женщин, в душе разделяет их на два типа: красивые и умные. Такое не слишком креативное распределение полностью управляет нею, когда она планирует общение с незнакомыми женщинами. И если себя она считает умной, но некрасивой, то Пэрис Хилтон ей кажется красивой... но неумной.

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