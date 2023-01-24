УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Кайли Джаннер назвала своего ребёнка "пенис": как так вышло

24 января 2023, 10:00
С появлением свежих фото в сети, Дженнер рассекретила имя своего ребенка.
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram

Основательница Kylie Cosmetics, 25-летняя американская модель, бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер, которая впервые показала своего сына и впервые рассекретила его имя попала в неудобную ситуацию.

Оказалось что имя Айре, а именно так и зовут ее сына, на арабском означает "пенис", пишет Page Six.

"Его имя плохо переводится", — написал один из пользователей TikTok, а пользователь Twitter отметил, что Aire — это "распространенное" сленговое слово, означающее "мой пенис".

"Боже, помоги ей, если она приедет на Ближний Восток, — написал другой человек, в то время как еще один вмешался, — все мои ливанцы сейчас хрипят от смеха".

Urban Dictionary отмечает, что Ayre, другое написание необычного имени, переводится как "пенис" только при определенных обстоятельствах. Поэтому многие пользователи не поняли комичного значения имени ребенка.

"Я не понимаю, я с Ближнего Востока", — написал один человек в TikTok.

"Что означает Аire на арабском? Я араб, но никогда не слышал этого слова", — спросил другой.

Отметим, что 25-летняя Дженнер раскрыла имя своего второго ребенка через Instagram, поделившись первыми фотографиями его лица.

Напомним, ранее Кайли Дженнер пополнила список самых завидных холостячек - СМИ сообщают, что она рассталась со своим избранником и отцом двоих ее детей, репером Трэвисом Скоттом.

Слухи о разрыве между селебритис появились вскоре после обвинения музыканта в очередной измене. Послужила ли эта сплетня причиной разрыва - неизвестно, ведь ни Скотт, ни Дженнер пока не комментируют свой семейный статус.

Известно, что Новый год пара должна была встречать вместе, однако Кайли рассорилась с Трэвисом, и сбежала с детьми в Аспен к друзьям. Инсайдеры подтверждают разрыв, однако подчеркивают - расстались знаменитости на мажорной ноте.

Вас также может заинтересовать:

Кайли Дженнер
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:00

Кайли Джаннер назвала своего ребёнка "пенис": как так вышло

09:49

С Днем Татьяны: теплые, сердечные поздравления и открытки для самых красивыхФото

09:47

Генерал Маломуж спрогнозировал, когда Украина наладит выпуск собственных беспилотниковВидео

09:32

РФ за полчаса потеряла $40 млн: ночью ВСУ сбили три российских "Аллигатора"

09:19

Россияне бегут из Луганска: военные РФ начали прятаться в тылу – Генштаб ВСУВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:17

"Подрыв престижа Путина": генерал-разведчик о вероятности миллионной мобилизации в РФВидео

09:00

Путин в феврале-марте бросит в Украину 200 тысяч войск и попытается захватить Донбасс – Жданов

08:53

Без подготовки - в "мясорубку": реальные потери РФ в войне зашкаливают – ВВСВидео

08:53

Как пережить кошмар войнымнение

Реклама
08:49

Путин ведет переговоры с "Талибаном" о поставках оружия - СМИ

08:45

Есть два пути остановки агрессии Путина, второй эффективнее, но Запад выбрал военный – ЖдановВидео

08:44

Тимошенко подтвердил свою отставку из ОП: указ об его уходе опубликован на сайте ЗеленскогоВидео

08:40

Татьянин день: традиции, чудесная история и запреты праздника

08:30

Чем полезно копченое сало: "прочищает" мозги и "заряжает" сердце, но есть нюансВидео

08:25

Мощный удар HIMARS на Херсонщине: офицеры РФ уничтожены в результате прилета – журналистВидео

08:14

Война в Украине закончится до лета 2023 года: Жданов оценил прогноз БудановаВидео

07:53

Мобилизация РФ не помогла: ситуация на поле боя не изменилась — CNNВидео

07:41

РФ может пойти в наступление в ближайшие месяцы – ISWВидео

07:28

"Будут новые решения": Кулеба анонсировал поставки западного оружия разного типа Украине

07:15

Провалы под Бахмутом РФ маскирует враньем о "наступлении на Запорожье" – ISWВидео

Реклама
06:41

Rheinmetall может поставить в Украину 139 танков Leopard: СМИ назвали сроки

06:34

Гороскоп на сегодня 24 января: Рыбам – тяжесть, Тельцу – день милосердияВидео

06:32

О цене яиц "за кг": почему в этом нет ничего забавногомнение

05:30

Гороскоп Таро на февраль 2023: Козерогам - золотой дождь, Водолеям - перемены, Рыбам - выборВидео

04:15

Военный эксперт пояснил, с какими проблемами в мобилизации столкнутся вражеские генералыВидео

03:00

"Медлить нельзя": Маломуж рассказал, готов ли Запад помочь Украине провести контрнаступлениеВидео

02:35

Зима возвращается: Украину атакует дубак, названы сроки максимальных морозовВидео

02:02

"Хоум видео": Волочкова с Джигурдой накликали на себя гнев россиянВидео

01:35

Россия готовится к войне с НАТО – КатковВидео

00:51

Почему 24 января нельзя трогать деньги, чтобы бедным не остаться: приметы и запретыВидео

00:35

Судьбоносная встреча кардинально изменит жизнь: 4 знака Зодиака ждет сказочная любовь в 2023 годуВидео

00:20

Отдыхать во время войны больше не удастся: Зеленский запретил чиновникам выезжать за границуВидео

23 января, понедельник
23:58

Отставка Тимошенко и глав ОВА: Зеленский подтвердил кадровые чистки в УкраинеВидео

23:44

Жданов рассказал, предупредят ли украинцев об угрозе нового наступления армии РФВидео

23:33

ВСУ добиваются успехов возле Кременной, это подтвердили в США - корреспондент ПентагонаВидео

23:16

Вопрос поставки самолетов для Украины сдвинулся с "мертвой точки": Кулеба рассказал подробностиВидео

22:50

Куда девать мандариновые корки: способы, о которых вы еще не слышали

22:49

Собирает вещи: Кирилл Тимошенко написал заявление об уходе из ОП - СМИВидео

22:48

Начальник Генштаба Норвегии удивил цифрами потерь Украины и РФ на войнеВидео

22:32

Вечно молодые и ухоженные: названы 3 знака зодиака, которые практически не стареютВидео

Реклама
22:16

"Они во власти тех, кто может убить": старый Вассерман опозорился, говоря о родственниках в Украине

22:00

Почему 25 января нельзя плакать и как в день Татьяны привлечь удачу: приметы и запретыВидео

21:48

Что мужчины любят в женщинах: мелочи, на которые мало кто обращает вниманиеВидео

21:30

Генерал Маломуж рассказал, почему Запад панически боится полного разгрома РоссииВидео

21:07

Ждать Шольца не будут: Польша передает танки Leopard УкраинеВидео

21:00

Календарь прививок 2023: когда и от чего в Украине обязательно прививатьсяВидео

20:48

Дочь Фреймут показала голый животВидео

20:41

Как в 50 выглядеть моложе своих лет: 10 секретов, которые способны "освежить" женщину

20:38

Побил все рекорды: сколько заработал на скандальных мемуарах принц ГарриВидео

20:21

В Украине резко рухнули цены на гречкуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять