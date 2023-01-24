Кайли Джаннер назвала своего ребёнка "пенис": как так вышло

С появлением свежих фото в сети, Дженнер рассекретила имя своего ребенка.

Кайли Дженнер / Instagram

Основательница Kylie Cosmetics, 25-летняя американская модель, бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер, которая впервые показала своего сына и впервые рассекретила его имя попала в неудобную ситуацию.

Оказалось что имя Айре, а именно так и зовут ее сына, на арабском означает "пенис", пишет Page Six.

"Его имя плохо переводится", — написал один из пользователей TikTok, а пользователь Twitter отметил, что Aire — это "распространенное" сленговое слово, означающее "мой пенис".

"Боже, помоги ей, если она приедет на Ближний Восток, — написал другой человек, в то время как еще один вмешался, — все мои ливанцы сейчас хрипят от смеха".

Urban Dictionary отмечает, что Ayre, другое написание необычного имени, переводится как "пенис" только при определенных обстоятельствах. Поэтому многие пользователи не поняли комичного значения имени ребенка.

"Я не понимаю, я с Ближнего Востока", — написал один человек в TikTok.

"Что означает Аire на арабском? Я араб, но никогда не слышал этого слова", — спросил другой.

Отметим, что 25-летняя Дженнер раскрыла имя своего второго ребенка через Instagram, поделившись первыми фотографиями его лица.

Напомним, ранее Кайли Дженнер пополнила список самых завидных холостячек - СМИ сообщают, что она рассталась со своим избранником и отцом двоих ее детей, репером Трэвисом Скоттом.

Слухи о разрыве между селебритис появились вскоре после обвинения музыканта в очередной измене. Послужила ли эта сплетня причиной разрыва - неизвестно, ведь ни Скотт, ни Дженнер пока не комментируют свой семейный статус.

Известно, что Новый год пара должна была встречать вместе, однако Кайли рассорилась с Трэвисом, и сбежала с детьми в Аспен к друзьям. Инсайдеры подтверждают разрыв, однако подчеркивают - расстались знаменитости на мажорной ноте.

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