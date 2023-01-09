Кайли Дженнер теперь одинока - почему мама-миллиардерша бросила Трэвиса Скотта

Репер и светская львица стараются сохранить дружеские отношения ради общих детей.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт разошлись / instagram.com/kyliejenner

25-летняя американская модель, бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер пополнила список самых завидных холостячек - СМИ сообщают, что она рассталась со своим избранником и отцом двоих ее детей, репером Трэвисом Скоттом.

Слухи о разрыве между селебритис появились вскоре после обвинения музыканта в очередной измене. Послужила ли эта сплетня причиной разрыва - неизвестно, ведь ни Скотт, ни Дженнер пока не комментируют свой семейный статус.

Известно, что Новый год пара должна была встречать вместе, однако Кайли рассорилась с Трэвисом, и сбежала с детьми в Аспен к друзьям. Инсайдеры подтверждают разрыв, однако подчеркивают - расстались знаменитости на мажорной ноте.

"Кайли и Трэвис больше не вместе. Они должны были провести праздничные каникулы вдвоем, но Кайли отправилась в Аспен к своим друзьям и семье. Такое случалось уже много раз, они известны тем, что снова и снова расходятся, но всегда остаются друзьями и замечательными родителями", - сообщает источник из близкого окружения пары изданию Us Weekly.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт уже расставались прежде - они состояли в отношениях с апреля 2017 года по сентябрь 2019 года. Затем, в июне 2021, года пара заявила о воссоединении. Вместе они воспитывают двоих общих детей - дочь Сторми (род. 1 февраля 2018) и сына (род. 2 февраля 2022), имя которого пока не называют. При этом Скотт и Дженнер никогда не были официально женаты.

Ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

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