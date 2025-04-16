Российским гражданством и не пахнет: предательница Лорак обновила украинский паспорт

Каролина Куек в горячо любимой ею стране-оккупанте по-прежнему остается иностранным гражданином.

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У Ани Лорак украинский паспорт - предательница обновила документы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Кратко:

Лорак хотела стать гражданкой страны-агрессора

С 2023 года певица-предательница обновляла свой украинский паспорт и в реестрах до сих пор числится гражданкой Украины

В феврале 2024 года певица-предательница Ани Лорак подалась на российское гражданство. Судьба ее ходатайства неизвестна, однако недавно артистка обновила свои украинские документы, удостоверяющие личность, и платит налоги в стране-оккупанте, как "иностранный гражданин".

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на собственные источники: "Учитывая, что украинских посольств в рф нет, певице пришлось ехать за границу. В условную Грузию, Армению и так далее. Там она без лишнего шума заменила документ. А потом отправила новые данные в ФНС - в рамках закона, чтобы давать концерты в россии".

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Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, ИП в стране-агрессоре Ани Лорак зарегистрировала в июне 2019 года. Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному и социальному страхованию в ЕГРИП Лорак внесла в феврале 2025 года. В этой же выписке указано, что певица имеет гражданство Украины.

Это, вероятно, означает, что в связи со свадьбой, которая состоялась осенью 2024-го года, и/или в связи с достижением Ани Лорак 45-летнего возраста осенью 2023-го, певица все же обновляла свои документы согласно украинскому законодательству, и согласно им она все еще числится гражданкой Украины. Правда, как именно это удалось предательнице, остается загадкой.

У Ани Лорак украинский паспорт - предательница обновила документы / egrul.nalog.ru

У Ани Лорак украинский паспорт - предательница обновила документы / egrul.nalog.ru

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Ани Лорак - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что предательница Ани Лорак тайно вышла замуж за испанца Исаака Виджраку, который был ее инструктором по йоге. Пара была вместе с января 2023 года.

В свадебном интервью, которое состоялось сразу после праздничной церемонии Исаак Виджраку раскрыл подробности своей личной жизни до брака с артисткой.

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Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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