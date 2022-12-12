"А вы говорите старый дед": Виктор Павлик поиграл для молодой жены мышцами на камеру

Музыкант сплясал зажигательный танец для Екатерины Репяховой.

Виктор Павлик станцевал страстный танец для Екатерины Репяховой / instagram.com/viktorpavlik

Украинская блогерка и бизнесвумен Екатерина Репяхова и музыкант Виктор Павлик часто становятся объектами злых шуток о разнице в возрасте - супруг старшей своей 28-летней супруги в два раза.

Иногда блогерке пишут гадости о возрасте Павлика, на что девушка всегда старается реагировать с юмором, ведь уверена, что ее муж еще очень крепкий и привлекательный, и может дать форму некоторым более молодым мужчинам.

Так недавно Репяхова на своей странице в Instagram показала, как артист в брюках и майке танцует, демонстрируя удивительную пластику и крепкие бицепсы.

В кадре Виктор Павлик баловался, позировал как культурист, играл мышцами, а его жена за кадром подшутила, что это он еще даже не выпил.

На самом ролике она оставила ироничную подпись: "А вы говорите старый дед", намекая, что ее муж еще ого-го.

Виктор Павлик станцевал страстный танец для Екатерины Репяховой / instagram.com/repyahovakate

Ранее украинская актриса, звезда сериала Крепостная, Ксения Мишина показала соблазнительный танец, который исполнила в одном нижнем белье.

Старшая сестра семейства Кардашьян Кортни продемонстрировала откровенный бодипозитивный лук - похвасталась аппетитными складочками в полупрозрачном платье-сетке.

Другие новости: