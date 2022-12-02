Со складочками и в сетке: Кортни Кардашьян запилила откровенный боди-позитивный лук

Кортни Кардашьян / instagram.com/kourtneykardash/

Старшая сестра семейства Кардашьян Кортни снова порадовала своих поклоннико и подписчиков в социальной сети Instagram.

Она поделилась очень откровенными кадрами, выставив свою аппетитную фигуру на всеобщее обозрение.

В рамках рекламной кампании своих БАДов, Кардашьян выложила фото в ярком серебристом костюме, который подчеркивает все ее складочки.

Напомним, ранее старшая сестра семейства Кардашьян Кортни взбудоражила Сеть, засветившись на горячих фото без фотошопа. Хоть сестры и высказывались за бодипозитив - это достаточно редкий случай, когда кто-то из них совсем не редактировал свои снимки.

Кортни Кардашьян позировала на фото без фильтров в купальнике в доме своей мамы Крис Дженнер. 42-летняя звезда реалити-шоу во всей красе продемонстрировала округлые ягодицы и пышную грудь, снимая себя с разных ракурсов в красном купальнике с откровенном декольте, который входит в новую линию одежды младшей из клана Кардашьян - Кайли Дженнер.

Фотосессия буквально за пару часов набрала миллионы лайков и тысячи комментариев, но потом Кортни Кардашьян скрыла публикацию по неизвестным причинам.

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