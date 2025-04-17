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"Это наслаждение": Суханов сделал откровенное признание о романтических предпочтениях

Анна Подгорная
17 апреля 2025, 23:28
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Алексей Суханов поделился редкими подробностями личной жизни.
Алексей Суханов
Алексей Суханов личная жизнь - ведущий рассказал о предпочтениях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suhanov.official

Вкратце:

  • Суханов признался, что испытывает влечение к красивым людям независимо от их пола
  • Ведущий сейчас влюблен

Украинский журналист и ведущий Алексей Суханов убежден, что "человек не определяется тем, с кем он живет: какого мнения, ориентации, возраста, статуса, национальности… Человек определяется своими чертами", при этом в своей постели предпочитает видеть красивых людей.

На откровенный разговор о личных предпочтениях и ориентации Суханов решился на проекте ТСН "Наодинці". Он признался, что высоко ценит внешнюю красоту партнера, однако внутренняя для него едва ли не важнее - для того, чтобы заинтересовать ведущего непременно нужен тандем. Когда это сочетание внешнего и внутреннего есть, ему вовсе не важно, какого пола человек.

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"Я очень люблю красивых людей обоих полов. Но красота для меня, прежде всего, внутренняя. Потому что внешней красоты не бывает без внутренней красоты. Ты можешь родиться красивым человеком, но если в себе не лелеять красоту, то впоследствии все равно подурнеешь. Потому что это идет изнутри. Поэтому для меня существует категория людей красивых изнутри. А как можно не любить красивых людей? Они меня вдохновляют. Я радуюсь, когда вижу их глаза, физику движений, как они одеваются. Это наслаждение!" - поделился размышлениями Алексей Суханов.

Алексей Суханов
Алексей Суханов личная жизнь - ведущий рассказал о предпочтениях / Скриншот YouTube

Он также рассказал, что сейчас влюблен, но раскрывать подробности об этом не стал - считает невежливым хвастаться в нынешних условиях, когда украинцы теряют своих близких каждый день.

В двухтысячных Алексей Суханов был женат. С женщиной по имени Ольга он прожил в браке 13 лет, и развелся в 2016 году. После этого бывшая избранница журналиста вновь вышла замуж.

Алексей Суханов
Алексей Суханов личная жизнь - ведущий рассказал о предпочтениях / instagram.com/suhanov.official

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Кто такой Алексей Суханов?

Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.

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