"Теперь официально": Екатерина Кухар сообщила о пополнении в семье

Вы узнаете:
- Дети Екатерины Кухар тайно завели собаку
- Как отреагировала балерина
Украинская известная балерина Екатерина Кухар поделилась с подписчиками новостью о том, что в ее семье случилось пополнение.
На своей странице в Instagram балерина показала нового домашнего питомца – собаку по кличке Белла.
"Знакомься, мама, это Белла. У нас новый член семьи", – просыпаюсь утром, а на меня смотрит четырехлапая, пушистая с глазами "ты же меня не выгонишь" собака. И самое интересное – никто меня ни о чем не спрашивал. Просто поставили перед фактом. Жду уже следующего этапа – прихода сразу невестки: "Знакомься, мама, это Марина. Теперь она будет жить с нами", - пошутила Кухар.
Оказалось, ее дети объединились и тайно спланировали появление собаки у них дома.
"Командная работа – 12 баллов. Я вот только не поняла, в какой момент их самостоятельность превратилась в мою ответственность. Ну что ж, Белла – значит, Белла. Я теперь официально мама в кубе. Поздравляю себя. И иду изучать, как правильно выбирать поводок", - добавила Екатерина.
Все же поклонники балерины успокоили ее и написали, что, не смотря на дополнительные заботы, Белла точно станет другом и принесет много любви.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Екатерина Кухар - последние новости по теме
Отметим, недавно Главред сообщал, что Екатерина Кухар показала, как выглядит после посещения салона красоты. Кадр она сопроводила подписью: "Когда в личной жизни женщины происходят перемены, она идет к парикмахеру...". Также Кухар добавила эмодзи "тишины" с прижатым к губам пальцем.
А также ранее Екатерина Кухар разместила сообщение в соцсети о размышлениях относительно будущего Министерства культуры и призналась, что ей предлагали должность министра.
Вас может заинтересовать:
- "Буду творить": известный украинский певец возвращается на сцену
- "Куколка": Галкин показал, как Пугачева пустилась в пляс на своем 76-летии
- "В столь любимой Незалежной": Ани Лорак больше не собираются впускать в РФ
Кто такая Екатерина Кухар?
Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред