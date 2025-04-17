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"Теперь официально": Екатерина Кухар сообщила о пополнении в семье

Элина Чигис
17 апреля 2025, 08:10
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Екатерина Кухар показала, как прошло знакомство.
Екатерина Кухар
Екатерина Кухар вышла на связь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Кухар

Вы узнаете:

  • Дети Екатерины Кухар тайно завели собаку
  • Как отреагировала балерина

Украинская известная балерина Екатерина Кухар поделилась с подписчиками новостью о том, что в ее семье случилось пополнение.

На своей странице в Instagram балерина показала нового домашнего питомца – собаку по кличке Белла.

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"Знакомься, мама, это Белла. У нас новый член семьи", – просыпаюсь утром, а на меня смотрит четырехлапая, пушистая с глазами "ты же меня не выгонишь" собака. И самое интересное – никто меня ни о чем не спрашивал. Просто поставили перед фактом. Жду уже следующего этапа – прихода сразу невестки: "Знакомься, мама, это Марина. Теперь она будет жить с нами", - пошутила Кухар.

Екатерина Кухар с собакой
Екатерина Кухар с собакой / фото: скрин instagram.com, Екатерина Кухар

Оказалось, ее дети объединились и тайно спланировали появление собаки у них дома.

"Командная работа – 12 баллов. Я вот только не поняла, в какой момент их самостоятельность превратилась в мою ответственность. Ну что ж, Белла – значит, Белла. Я теперь официально мама в кубе. Поздравляю себя. И иду изучать, как правильно выбирать поводок", - добавила Екатерина.

Екатерина Кухар все же приняла Беллу в семью
Екатерина Кухар все же приняла Беллу в семью

Все же поклонники балерины успокоили ее и написали, что, не смотря на дополнительные заботы, Белла точно станет другом и принесет много любви.

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Екатерина Кухар - последние новости по теме

Отметим, недавно Главред сообщал, что Екатерина Кухар показала, как выглядит после посещения салона красоты. Кадр она сопроводила подписью: "Когда в личной жизни женщины происходят перемены, она идет к парикмахеру...". Также Кухар добавила эмодзи "тишины" с прижатым к губам пальцем.

А также ранее Екатерина Кухар разместила сообщение в соцсети о размышлениях относительно будущего Министерства культуры и призналась, что ей предлагали должность министра.

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Кто такая Екатерина Кухар?

Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".

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