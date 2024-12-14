"Брак - это тяжело": Екатерина Кухар решилась на откровенное признание

Украинская балерина поделилась чувственным видео на важную тему.

https://stars.glavred.info/brak-eto-tyazhelo-ekaterina-kuhar-reshilas-na-otkrovennoe-priznanie-10622471.html Ссылка скопирована

Кухар поделилась мыслями о сложностях в жизни / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Кратко:

Кухар рассказала, что для нее тяжело в жизни

Балерина считает, что главное всегда выбирать себя

Уже более года в Сети активно обсуждают слухи о проблемах в отношениях примы-балерины и Народной артистки Украины Екатерины Кухар с ее мужем Александром Стояновым.

Новое видео на странице в Instagram артистки лишь "подогрело" внимание поклонников. На нем Кухар позирует в кадре и кружится на фоне разных локаций. Но заинтересовало пользователей не это, а надписи на видео.

видео дня

"Управлять - это трудно. Работать на кого-то с 9.00 до 18.00 - трудно. Но тебе выбирать. Учить движения - трудно, импровизировать - трудно. Тебе выбирать", - говорится в первой части видео.

Далее балерина высказалась о более личном, а именно о браке и одиночестве. Она отметила, что это трудно, но каждый должен самостоятельно выбирать свое "трудно" с умом.

Кухар отметила, что у каждого человека есть свой путь и свои вызовы в жизни. Главное - выбирать себя.

Екатерина Кухар - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что балерина Екатерина Кухар недавно заинтриговала своих поклонников намеком на новую влюбленность. Она опубликовала видео, где несколько раз появлялся мужчина, который совсем не похож на Стоянова.

Впоследствии в Сети предположили, что ее новой любовью может быть стилист Александр Левинский, с которым прима была знакома много лет. Что интереснее, ее муж Александр Стоянов, похоже, одобряет выбор жены. Ведь поставил сердечко под видеороликом с Кухар и Левинским.

Другие новости шоу-бизнеса:

Кто такая Екатерина Кухар? Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред