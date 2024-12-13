"Страшная трагедия": Наталья Сумская сообщила о своей потери

Вы узнаете:
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Украинская известная актриса Наталья Сумская рассказала о том, кого она потеряла во время полномасштабного вторжения страны-оккупанта РФ в Украину.
В интервью Апострофу Сумская поделилась, что работник театра Ивана Франко, в котором она работает, трагически погиб, защищая Украину от оккупантов.
Наталья призналась, что до сих пор тяжело переживает случившееся.
"Очень трудно видеть, как снова и снова идут в небесное войско наши герои. Это страшная трагедия. Подвиги надо помнить и чествовать. У нас в театре уйма декораций было сделано под руководством нашего заведующего столярно-механическим цехом Виктором Красиным, который погиб. Мы его помним, как и других людей, которые погибли", - отметила актриса.
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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Таисия Повалий готовит "масштабный", по ее мнению, русско-украинский проект. Запроданка никак не успокоится и продолжает удивлять своими абсурдными идеями.
А также Тоня Матвиенко призналась, что никогда не разъезжалась со своим мужем Арсеном Мирзояном после ссор. Также Тоня рассказала, что в ноябре ее брак с Арсеном был на грани развода.
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Кто такая Наталья Сумская?
Наталья Сумская - украинская актриса и телеведущая.
Ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Народная артистка Украины (2000). Обладательница кинопремии "Золотая волчок" за роль гадалки Евдокии в фильме "Черный ворон" (2020). Трехкратная лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреат Шевченковской премии (2008) и Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки (2009).
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