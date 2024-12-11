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"Хочу, чтобы мы снова": предательница Повалий ошарашила новым заявлением

Элина Чигис
11 декабря 2024, 22:04
327
Запроданка Повалий не прекращает удивлять своими заявлениями.
Таисия Повалий
Таисия Повалий - позиция на счет войны / коллаж: Главред, фото: t.me, Таисия Повалий

Кратко:

  • Таисия Повалий дала новое интервью
  • Предательница решила помирить Украину и РФ

Когда-то украинская певица, а теперь предательница Украины Таисия Повалий рассказала о своей новой неуместной идеи.

Как призналась запроданка пропагандистским росСМИ, она готовит "масштабный, по ее мнению, русско-украинский проект.

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"Я хочу выпустить альбом на русском и украинском языках. Это будет российско-украинский альбом. Я хочу, чтобы мы снова стали дружить", —заявила Повалий.

Отметим, Повалий одной из первых предателей Украины уехала жить в страну-оккупанта РФ и часто выдает заявления в поддержку режима Кремля.

Таисия Повалий - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, ранее стало известно, что Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

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Кто такая Таисия Повалий?

Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

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