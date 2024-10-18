"Мы все ходим под Богом": предательница Таисия Повалий выдала заявление об Алле Пугачевой

Кратко:
- Повалий не поддерживает связь с Пугачевой
- Пугачева сейчас находится на Кипре
- Предательница не осуждает Примадонну за ее позицию
Когда-то украинская певица, а сейчас предательница Таисия Повалий, которая живет в стране-террористе РФ и поддерживает ее вторжение в Украину, рассказала, что перестала поддерживать связь с певицей Аллой Пугачевой.
Отметим, Пугачева, в отличии от Повалий, публично осуждает войну в Украине и уехала с семьей из России жить в Израиль, а сейчас она находится на Кипре, где имеет собственные апартаменты.
Как рассказала предательница пропагандистским росСМИ, она не осуждает Примадонну за выбор и позицию.
"Алла - заслуженный человек, она сама может выбрать, где ей жить. Если она так посчитала, мы не можем её судить. Это её выбор. Не забывайте, что мы все ходим под Богом и выполняем божественный посыл. Каждый человек идёт по дороге, которую ему Господь подсказывает", - заявила предательница.
Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, недавно Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".
А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.
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