"Примерила свадебное платье": Кухар выдала откровенность про новый роман

Уже почти год в прессе и светских кругах ходят слухи о том, что артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов, которые не только партнеры на сцене, но и муж и жена в реально жизни, расстались. Сами супруги предпочитают эту тему не комментировать, и держать поклонников в полном неведении, наедине с их догадками.
Впрочем, неделю назад Кухар подкинула новую пищу для размышлений: в своем блоге она показала короткий ролик про свое лето, и намекнула на новую влюбленность. На видео несколько раз появлялся мужчина, который совершенно не похож на Стоянова.
В нем признали популярного стилиста Александра Левинского, с которым балерина и ее муж были знакомы много лет. В связи с этим Екатерине стали приписывать роман именно с этим мужчиной.
Танцовщица решила прокомментировать отношения с Левинским и ролик, который так всех взбудоражил. Так она опровергла слухи про роман со стилистом, но намекнула, что другой мужчина в ее жизни все же присутствует.
"Читаю я о себе новости: "Кухар примерила свадебное платье", "Кухар показала нового избранника". Конечно, все хотят от меня комментарий. Но посмотрите, пожалуйста, – на видео два разных мужчины. А во-вторых, это совсем не тот, о ком пишет пресса", - заявила Екатерина Кухар на своей странице в Instagram.
Кто такая Екатерина Кухар?
Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".
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