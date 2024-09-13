Елена Зеленская поделилась, чем шокировал ее сын в первые дни войны

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась личной информацией о том, как ее сын реагировал на первые дни войны и воздушную тревогу, когда Россия напала на Украину.
В частности, как пишет Обозреватель, Кирилл Зеленский принял на себя ответственность и быстро понял, какая опасность грозит семье. В частности, Кирилл разбудил Елену Зеленскую и призвал пойти вместе в подвал.
По словам Зеленский, она отлично помнит одну из первых ночей, когда Россия напала на Украину.
Кто такая Елена Зеленская?
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
"Мы только начали слышать сигналы воздушной тревоги, и еще не было, мне кажется, этой настройки в телефонах. И я первые двое суток почти не спала, и постоянно на какой-то такой энергии, что это же дети, что все нормально, у нас под контролем все. Наконец я где-то в три часа ночи заснула, и меня разбудил сын и говорит: "Мама, вставай, воздушная тревога. Пошли в подвал". Я была приятно шокирована, что мой ребенок не боится и позаботился обо мне", - рассказала жена президента.
Она также добавила, что сирена о воздушной тревоге стала привычным для украинцев, которые с 2022 года живут в войне.
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Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.
А также во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
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