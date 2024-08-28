Вместе с лучшей подругой: Елена Зеленская покорила поступком

Елена Зеленская показала, как провела время с лучшей подругой и с пользой.

https://stars.glavred.info/vmeste-s-luchshey-podrugoy-elena-zelenskaya-pokorila-postupkom-10592408.html Ссылка скопирована

Елена Зеленская побывала в детском лагере / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с командой побывала в детском лагере в Карпатах.

На своей странице в соцсетях Зеленская рассказала, что пребывание детей в лагере оплатил фонд.

видео дня

"Для нашего фонда ментальное здоровье детей – отдельное важное направление в работе. Потому что точно знаем – если начать психологическую помощь как можно раньше, можно полностью преодолеть травму войны в сознании ребенка. Сегодня лично увидели, как команда лагеря поддерживает детей психологически, а также развивает творческие, спортивные и интеллектуальные таланты каждого", – написала первая леди.

Стоит отметить, что жена президента Украины заплела колосок и совершила визит вместе со своей лучшей подругой Ириной Пикаловой.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Елена Зеленская - последние новости по теме

Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред