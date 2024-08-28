Вместе с лучшей подругой: Елена Зеленская покорила поступком

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с командой побывала в детском лагере в Карпатах.
На своей странице в соцсетях Зеленская рассказала, что пребывание детей в лагере оплатил фонд.
"Для нашего фонда ментальное здоровье детей – отдельное важное направление в работе. Потому что точно знаем – если начать психологическую помощь как можно раньше, можно полностью преодолеть травму войны в сознании ребенка. Сегодня лично увидели, как команда лагеря поддерживает детей психологически, а также развивает творческие, спортивные и интеллектуальные таланты каждого", – написала первая леди.
Стоит отметить, что жена президента Украины заплела колосок и совершила визит вместе со своей лучшей подругой Ириной Пикаловой.
Кто такая Елена Зеленская?
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
Елена Зеленская - последние новости по теме
Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.
А также во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
Вас может заинтересовать:
- Повеселила всех: Елена Зеленская нарушила протокол и поразила своим смелым поступком
- "Смертельно опасно": путинист Газманов закатал истерику и предупредил всю РФ о трагедии
- "Все в глубокой скорби": известный украинский артист погиб на фронте
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред