Повеселила всех: Елена Зеленская нарушила протокол и поразила своим смелым поступком

Елена Зеленская появилась на сцене в туристических ботинках.

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Елена Зеленская очаровала своим поступком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official/?hl=uk

Первая леди Украины Елена Зеленская нарушила протокол и появилась на сцене во время вручения премии "Национальная легенда Украины" в брючном костюме и туристических ботинках.

На странице Зеленской в соцсетях появились соответствующие кадры. Как рассказала первая леди, эти ботинки подарил ей американский бизнесмен, филантроп, самый большой частный донор Украины Говард Баффетт.

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"Однажды он увидел, что мне действительно тяжело, я не выдерживаю его темпа, не успеваю за ним на каблуке, и подарил мне туристические сапоги. Такие же, как и у него, которые он постоянно носит. И с тех пор во время каждой встречи проверяет, обула я их или нет. И, кажется, обижается, когда я не у них", - пошутила Зеленская.

Баффет отреагировал на слова первой леди смехом и был на церемонии в таких же ботинках.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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