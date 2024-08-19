"Это ненормальная жизнь": Елена Зеленская сделала громкое признание об отношениях с мужем

Елена Зеленская рассказала, что она не может видится с мужем так часто, как ей бы хотелось.

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Елена Зеленская дала новое интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official/?hl=uk

Первая леди Украины Елена Зеленская отметила что за последних два года ее брак с Владимиром Зеленским стал еще крепче.

В интервью для Daily Mail Зеленская отметила, что у нее с мужем сейчас особенные отношения из-за постоянной поддержки и понимания друг друга в сложный период.

"Я думаю, что мы стали ближе и более связанными, потому что мы поддерживали друг друга так, как мы на это надеялись. Я думаю, что не подвела его, и он никогда не подводит меня. Мы видимся не так часто, как хотелось бы, поэтому каждая встреча - это радость. Мы никогда не устаем друг от друга, никогда не надоедаем друг другу. И это делает семью сильнее", - сказала первая леди.

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Также Елена призналась, что очень уважает своего мужа и верит в его честность.

"Это не нормальная жизнь для любого человека, который живет в стране, находящейся в состоянии войны. Это постоянное психологическое бремя и давление. Я надеюсь, что, когда это давление уменьшится, с нашей победой, мы сможем оставаться благоразумными и с нами все будет хорошо. Но сейчас я думаю, что мы эмоционально близки, как никогда. И мы очень хорошо понимаем друг друга. На самом деле это очень важно, когда ты умеешь уважать своих близких. Я уверена, что одной любви недостаточно. И я счастлива, что могу уважать своего мужа, потому что было бы очень трудно оставаться с ним, даже при огромной любви, если бы я не верила в его честность", - подметила Зеленская.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Елена Зеленская - последние новости по теме

Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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