"Это было ночью": Елена Зеленская не сдержала эмоций - причина

Жена президента Украины Владимира Зеленского - Елена Зеленская рассказала, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину больше не сдерживает эмоций и разрешает себе плакать.
В интервью для The Telegraph Зеленская призналась, что уже несколько раз плакала по ночам.
"Хорошо, что это было ночью и никто из моих детей это не видел, потому что я должна всегда для них быть таким, знаете, источником уверенности, – сказала супруга украинского президента. – Пару раз я давала себе поплакать, когда было совсем тяжело. Но я это делала даже сознательно, потому что я знаю, что мне иногда нужно спуститься эмоционально на дно, чтобы оттолкнуться и найти в себе силы дальше, как говорят, плыть. Просто иногда нужно дать себе возможность порыдать", - рассказала первая леди.
Кто такая Елена Зеленская?
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
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Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.
А также во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
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