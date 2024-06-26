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"Это было ночью": Елена Зеленская не сдержала эмоций - причина

Элина Чигис
26 июня 2024, 02:00
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Елена Зеленская призналась, что дает себе возможность поплакать, но это бывает редко.
Елена Зеленская 6 февраля отмечает свой 45-й день рождения
Елена Зеленская дает волю эмоциям / Коллаж Главред, фото: president.gov.ua,

Жена президента Украины Владимира Зеленского - Елена Зеленская рассказала, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину больше не сдерживает эмоций и разрешает себе плакать.

В интервью для The Telegraph Зеленская призналась, что уже несколько раз плакала по ночам.

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"Хорошо, что это было ночью и никто из моих детей это не видел, потому что я должна всегда для них быть таким, знаете, источником уверенности, – сказала супруга украинского президента. – Пару раз я давала себе поплакать, когда было совсем тяжело. Но я это делала даже сознательно, потому что я знаю, что мне иногда нужно спуститься эмоционально на дно, чтобы оттолкнуться и найти в себе силы дальше, как говорят, плыть. Просто иногда нужно дать себе возможность порыдать", - рассказала первая леди.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / инфографика: Главред

Кто такая Елена Зеленская?

Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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