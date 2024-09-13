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"Там очень опасные районы": Андрей Шевченко принял судьбоносное решение

Элина Чигис
13 сентября 2024, 12:09
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Андрей Шевченко принял важное решение и возвращается из-за границы в Украину.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко дал новое интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Легендарный украинский футболист и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко проживает вместе с семьей за границей, но уже принял новое решение.

В интервью украинскому музыканту, писателю и военному Сергею Жадану Шевченко отметил, что много ездит в опасные районы и делает все, чтобы украинцы были едиными.

"Я адаптировался, понимаю, что такая ситуация. Я же не сижу на месте, много езжу. Я постоянно на контакте с людьми. Я приезжаю, там очень опасные районы тоже, ты знаешь. Я поддерживаю военных, медиков, всех. Это жизнь наша, нужно адаптироваться. Главное, сделать сейчас так, чтобы мы были едиными", – рассказал Андрей.

Также футболист заявил, что сейчас все должны заниматься тем, что у них получается, чтобы помогать Украине.

"Вот с таким менталитетом я подхожу. Я принял для себя очень важный шаг. Я сказал, что хочу быть в Киеве, хочу вернуться в Украину, хочу помогать своей стране", – подытожил Шевченко.

Смотрите видео интервью Андрея Шевченко:

Кто такой Андрей Шевченко?

Андрей Шевченко - украинский спортсмен, тренер и общественный деятель, в пршлом - футболист на позиции нападающего. Заслуженный мастер спорта Украины. Посол благотворительной платформы United24, которая занимается сбором средств для помощи Украине и повышает осведомленность общества про войну в нашей стране.

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