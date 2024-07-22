Шевченко с гордостью показал сына, который играет за сборную Украины по футболу

Кристиан Шевченко, второй сын легендарного украинского футболиста и общественного деятеля Андрея Шевченко, родился и вырос в Лондоне. Однако в марте 17-летний парень принял украинское гражданство.
Это позволило Кристиану, который пошел по стопам отца и занимается футболом, вступить юношескую сборную Украины (U-19). На поле он выходит под седьмым номером - как когда-то Шевченко старший.
Недавно Андрей Шевченко, как президент Украинской ассоциации футбола, посетил тренировку сына. Эмоциональный момент попал на фото, которые появились в блоге деятеля в Instagram.
"Был рад увидеться с тобой, сынок. Так держать!" - подписал кадры с сыном Шевченко. Мужчины позировали на поле: Кристиан в форме украинской сборной, Андрей - в джинсах, рубашке, пиджаке и ветровке.
Кто такой Кристиан Шевченко
Кристиан Шевченко – второй из четырех сыновей Андрея Шевченко и американской модели Кристен Пазик. У супругов также есть 20-летний Джордан, 12-летний Александр и Райдер-Габриэль, которому 10 лет.
Кристиан Шевченко родился в Лондоне в 2006 году. Свою футбольную карьеру он начал в академии "Челси". Летом 2023 года подписал контракт с английским "Уотфордом", где сейчас выступает за команду U-18 на позиции центрального нападающего.
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