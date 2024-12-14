Андраде "выдала" обоих: новый бойфренд Брежневой засветился в СМИ, фото

Информацию о романе Брежневой подтвердила экс-возлюбленная мужчины.

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Андраде прокомментировала новые отношения Брежневой / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/verververa/, instagram.com/mishvirmish/

Вы узнаете:

С кем Вера Брежнева закрутила роман

Как Андраде прокомментировала новые отношения своего экс-возлюбленного

Украинская певица Вера Брежнева находится в отношениях со старшим на год украинским банкиром Романом Буничем.

Это во время интервью радио "Люкс ФМ" прокомментировала бывшая девушка Бунича, певица и ведущая Мишель Андраде. При этом она отказалась разглашать, когда именно начались отношения новоиспеченной пары - до или после расставания мужа с Андраде.

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"Я бы не хотела, чтобы кого-то показали плохим человеком. Например, Веру или Романа, потому что они прекрасные люди. И я бы не хотела, чтобы о них писали плохие вещи, потому что никто ничего не сделал", - подчеркнула певица.

Журналисты проиллюстрировали этот комментарий фото Веры Брежневой и ее нового возлюбленного. Однако стоит заметить, что сама певица пока не комментировала слухи о новом романе.

СМИ показали фото Брежневой рядом с новым бойфрендом / Скриншот из видео "Люкс ФМ" на YouTube

Вера Брежнева - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что накануне сама Вера Брежнева изрядно заинтриговала своих поклонников новым видео, которое прокомментировала загадочными словами о первой встрече с "ним" в 18 и любви, которая росла у певицы с каждым днем.

Ранее также Вера Брежнева призналась, что обязана своей карьерой Меладзе, который разглядел в ней талант и дал шанс проявить себя. Она также поблагодарила продюсера-молчуна за две вещи.

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Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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