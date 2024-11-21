"Он ждал меня и я вернулась": Вера Брежнева сделала публичное признание - детали

Вера Брежнева заинтриговала поклонников.

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Вера Брежнева вышла на связь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вера Брежнева

Вы узнаете:

Вера Брежнева показала новое видео

Певица удивила поклонников своим заявлением

Украинская певица Вера Брежнева опубликовала новое видео с очень загадочной подписью.

На своей странице в Instagram певица показала соответствующее видео, в котором появились женский и мужской силуэты.

видео дня

"Первый раз я встретилась с ним, когда мне было 18. Мы просто познакомились, и я уехала. Потом встретились снова и даже немного пожили вместе, несколько месяцев. Но, как иногда бывает, что-то не сложилось она. Он ждал меня. И я вернулась. С этого момента моя любовь росла с каждым днем, и, наконец, я хочу об этом рассказать", - написала Вера.

Поклонники звезды уже отметили, что Брежнева держит максимальную интригу и предположили, что речь идет о Киеве.

Вера Брежнева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.

А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.

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Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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