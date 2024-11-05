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Копия Веры Брежневой: молчун Константин Меладзе закрутил новый роман

Элина Чигис
5 ноября 2024, 18:45
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Муза Константина Меладзе значительно моложе него.
Константин Меладзе
Константин Меладзе - личная жизнь / коллаж Главред, фото: instagram.com, Константин Меладзе

Кратко:

  • Константин Меладзе состоит в новых отношениях
  • Его девушка может заниматься музыкой

Российский продюсер Константин Меладзе, который молчит о вторжение страны-террориста РФ в Украину, недавно выпустил новую песню, и поклонники решили, что она об его бывшей жене Вере Брежневой. Но, оказывается, у Меладзе уже есть новая муза.

Как сообщил российский продюсер Сергей Дворцов пропагандистским росСМИ, девушка моложе композитора в несколько раз.

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"Новая спутница у него в любом случае присутствует, даже говорят такое, соответственно, в кулуарах наших", — отметил продюсер.

Также он рассказал, что она не студентка и очень похожа на Веру Брежневу, а также может быть начинающей певицей. Дворцов утверждает, что Меладзе хотел бы вернуть отношения с бывшей женой, но она против этого.

Кто такой Константин Меладзе?

Константин Меладзе - композитор, аранжировщик, поэт-песеннник и музыкальный продюсер. Старший брат певца Валерия Меладзе. Основатель девичьей поп-группы ВИА Гра. Его песни исполняли София Ротару, Алла Пугачева, Верка Сердючка и др. Меладзе был продюсером и композитором киномюзиклов "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинская ярмарка". Принимал участие в качестве наставника, продюсера и композитора в различных телешоу - "Фабрика звезд", "Голос країни", "Хочу V ВИА Гру", "Х фактор" и пр.

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Как недавно сообщал Главред, путинист Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. Певец поблагодарил родителей за то, что они дали ему жизнь и опубликовал фото с их свадьбы, а также раскрыл свою тайну.

А также российский комик Максим Галкин сейчас находится в США на гастролях и в Нью-Йорке он посетил украинский музей. Украинцы поблагодарили Максима за поддержку, а вот россияне захейтили его за такой поступок.

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