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"От безысходности": молчун Константин Меладзе заговорил о разводе с Верой Брежневой

Элина Чигис
1 ноября 2024, 10:07
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Константин Меладзе представил новую песню.
Вера Брежнева, Константин Меладзе
Константин Меладзе представил песню о любви / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вера Брежнева

Кратко:

  • Константин Меладзе написал новую песню
  • В Сети считают, что она о Вере Брежневой

Российский композитор Константин Меладзе, который молчит о полномасштабной войне в Украине и уехал из страны-оккупанта РФ, написал новую песню. В Сети же решили, что эта песня об его разводе с бывшей женой Верой Брежневой.

Отметим, песню композитор спел в дуэте со своим братом - российским певцом Валерием Меладзе.

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На своей странице в соцсетях Константин опубликовал фрагмент новинки "Зима близко". РосСМИ уже написал, что в тексте он рассказал, что творилось у него в душе после развода с женой, инициатором которого был он.

"Ты можешь не верить, ты можешь не знать, ты можешь от безысходности сама себе врать, что все еще будет, еще не конец. Есть следующая жизнь, а что если нет? Мир так устроен, что любовь короче, чем жизнь", — идется в песне.

Вера Брежнева уже отреагировала на новый хит и оставила под публикацией смайлик в виде сердечка.

Кто такой Константин Меладзе?

Константин Меладзе - композитор, аранжировщик, поэт-песеннник и музыкальный продюсер. Старший брат певца Валерия Меладзе. Основатель девичьей поп-группы ВИА Гра. Его песни исполняли София Ротару, Алла Пугачева, Верка Сердючка и др. Меладзе был продюсером и кмпозитором киномюзиклов "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинская ярмарка". Принимал участие в качестве наставника, продюсера и композитора в различных телешоу - "Фабрика звезд", "Голос країни", "Хочу V ВИА Гру", "Х фактор" и пр.

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Как сообщил Главред, композитора Константина Меладзе и его брата певца Валерия Меладзе проверят на финансирование ВСУ. Глава ФПБК страны-террориста РФ Виталий Бородин заявил, что у Меладзе нет четкой позиции насчет вторжения РФ в Украину.

А также на сольном концерте в Москве Ани Лорак перепутала куплеты в песне, что стало настоящим позором, ведь профессиональные артисты такого не допускают. Предательница утверждает, что она была очень растрогана от преданности жителей страны-оккупанта, поэтому и не сдержала эмоций.

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