Окончательно распрощалась с Меладзе: Вера Брежнева намекнула на новый роман

В октябре 2023 года украинская певица Вера Брежнева подтвердила слухи о разводе с музыкальным продюсером Константином Меладзе после 8 лет в официальном браке. Артистка призналась, что ей потребовалось много времени, чтобы пережить разрыв.
Впрочем, похоже Брежнева окончательно вознамерилась оставить прошлое в прошлом - в социальных сетях она интригует поклонников появлением в ее жизни нового мужчины.
Так в своем блоге в Instagram звезда опубликовала роскошный букет из гортензий. При этом она отметила, что цветы ей подарил загадочный воздыхатель.
"Я сама могу купить себе цветы (отсылка на одноименную песню Майли Сайрус - прим. редактора). Но в этом нет необходимости. Он покупает. А я наслаждаюсь", - подписала снимок Вера Брежнева.
Кто такая Вера Брежнева?
Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее украинский артист балета Александр Стоянов отреагировал на нового мужчину в жизни Екатерины Кухар. Балерина похвасталась отдыхом в компании стилиста Александра Левинского.
Также Вадим Олейник рассказал, из-за чего конфликтовали Dantes и Наталья Могилевская, когда певица была музыкальным продюсером проекта ДиО.фильмы.
Читайте также:
- Известный певец впервые прокомментировал слухи про роман с Тоней Матвиенко
- "Разошлись наши пути": alyona alyona высказалась о конфликте с Jerry Heil
- "Женаты уже больше года": Позитив раскрыл неожиданные подробности личной жизни
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред