Окончательно распрощалась с Меладзе: Вера Брежнева намекнула на новый роман

Экс-ВиаГра перестала оплакивать неудачный союз с музыкальным продюсером.

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Вера Брежнева новости - у Веры Брежневой новый мужчина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

В октябре 2023 года украинская певица Вера Брежнева подтвердила слухи о разводе с музыкальным продюсером Константином Меладзе после 8 лет в официальном браке. Артистка призналась, что ей потребовалось много времени, чтобы пережить разрыв.

Впрочем, похоже Брежнева окончательно вознамерилась оставить прошлое в прошлом - в социальных сетях она интригует поклонников появлением в ее жизни нового мужчины.

Так в своем блоге в Instagram звезда опубликовала роскошный букет из гортензий. При этом она отметила, что цветы ей подарил загадочный воздыхатель.

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"Я сама могу купить себе цветы (отсылка на одноименную песню Майли Сайрус - прим. редактора). Но в этом нет необходимости. Он покупает. А я наслаждаюсь", - подписала снимок Вера Брежнева.

Вера Брежнева новости - у Веры Брежневой новый мужчина / instagram.com/ververa

Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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