Предательница Ани Лорак сорвалась на сцене и опозорилась на всю РФ - что произошло

Кратко:
- Ани Лорак выступила на сольном концерте
- У предательницы случился срыв на сцене
Предательница Украины Ани Лорак, которая уже много лет живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает террористическую политику Кремля, сорвалась и расплакалась во время концерта.
Как рассказала запроданка пропагандистским росСМИ, на сольном концерте в Москве она перепутала куплеты в песне, что стало настоящим позором, ведь профессиональные артисты такого не допускают.
Предательница утверждает, что она была очень растрогана от преданности жителей страны-оккупанта, поэтому и не сдержала эмоций.
"Мои поклонники ждали полгода этого концерта. Билеты были куплены еще в "Крокус Сити". И они их не сдавали, хотя мы долго не сообщали, в каком зале будет концерт. Это – преданность, это – любовь, у нас по-настоящему все", - рассказала Лорак.
Кто такая Ани Лорак
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
Ани Лорак - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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