Ани Лорак не смогла правильно спеть песню на сцене.

Ани Лорак не смогла допеть песню на концерте / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Ани Лорак выступила на сольном концерте

У предательницы случился срыв на сцене

Предательница Украины Ани Лорак, которая уже много лет живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает террористическую политику Кремля, сорвалась и расплакалась во время концерта.

Как рассказала запроданка пропагандистским росСМИ, на сольном концерте в Москве она перепутала куплеты в песне, что стало настоящим позором, ведь профессиональные артисты такого не допускают.

Предательница утверждает, что она была очень растрогана от преданности жителей страны-оккупанта, поэтому и не сдержала эмоций.

"Мои поклонники ждали полгода этого концерта. Билеты были куплены еще в "Крокус Сити". И они их не сдавали, хотя мы долго не сообщали, в каком зале будет концерт. Это – преданность, это – любовь, у нас по-настоящему все", - рассказала Лорак.

Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

