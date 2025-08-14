Укр
"Обманывала во всем": экс-жена умершего актера Краско обвинила во лжи его сиделку

Виталий Кирсанов
14 августа 2025, 15:44
Краско мог бы прожить дольше, если бы раньше оказался под наблюдением врачей, считает его экс-жена.
Экс-жена умершего актера Краско обвинила в обмане его сиделку
Экс-жена умершего актера Краско обвинила в обмане его сиделку / коллаж: Главред, фото: kino-teatr.ru

Кратко:

  • Экс-жена заявила, что помощница Краско обманывала родственников артиста
  • Помощница актера отреагировала на обвинения

Бывшая жена российского актера Ивана Краско Наталья Вяль высказалась о его отношениях с 30-летней сиделкой Дарьей. Об этом пишут росСМИ.

Вяль заявила, что помощница Краско обманывала родственников 94-летнего артиста. Вяль также отметила, что Краско мог бы прожить дольше, если бы раньше оказался под наблюдением врачей. По ее словам, на уговоры родни Дарья отвечала, что артист не хочет ложиться в больницу.

"Обманывала во всем. Например, недавно ее спрашивали, почему Иван Иванович не ложится в больницу? Даша отвечала, что он не хочет. На самом деле, ему нужно было быстрее лечь в клинику, чтобы наблюдаться у врачей. Может быть, он еще дольше протянул бы какое-то время на лекарствах и капельнице. Еще Даша собирала деньги на лечение. Потом оказалось, что эти средства были не на лечение Ивана, а на ее лечение. В общем, непонятно, зачем она проводила эту работу с ним. Мы же, вся родня, общаемся и всегда на связи. Сможем распознать обман", - сообщила экс-супруга актера.

По словам Натальи Вяль, за несколько недель до смерти Краско плохо говорил, почти не слышал и путался во времени и пространстве. Мог по телефону сказать, что он у Дарьи дома, а на деле был с сыновьями на даче.

Помощница отреагировала на обвинения и подчеркнула, что "все выяснила" с бывшей женой артиста.

"Я слышала это, но мы с ней уже все выяснили. Думаю, все это было сделано для подогревания аудитории. Есть несостыковки. Иван Иванович не отказывался от больницы, он ждал, когда его заберут. Конечно, ему нужна была срочная госпитализация", - отметила она.

Иван Краско о войне в Украине:

Что касается позиции актера по поводу военного вторжения России в Украину, то в 2022 году Краско сказал в интервью, что не будет препятствовать мобилизации собственных сыновей.

Отметим, как сообщал Главред, в возрасте 70-ти лет в Ялте умер режиссер "Мастера и Маргариты". Кинорежиссер Юрий Кара в последние годы жил в оккупированном Крыму.

Также недавно, к сожалению, умер знаменитый норвежский лыжник. Гренвольд стал бронзовым призером в скикроссе среди мужчин на зимней Олимпиаде 2010 года, а также ранее был членом национальной сборной по горнолыжному спорту.

О персоне: Иван Краско

Иван Краско - советский и российский актёр театра, кино и озвучивания, писатель. Народный артист Российской Федерации (1992). В кинематографе Иван Краско дебютировал в 1960 году в эпизодической роли в фильме "Балтийское небо" и на протяжении длительного времени он снимался только в эпизодах. Первую заметную роль он получил в многосерийном телевизионном фильме "Сержант милиции".

Какие гарантии получит Украина после прекращения огня: в Politico узнали детали

